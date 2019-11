Fuerte apoyo de Alberto Fernández a Daniel Martínez en Uruguay

Consultado sobre si Argentina ya alcanzó cierta estabilidad, Fernández consideró que todavía el país está lejos de lograr ese objetivo y que lo que hay es "una ficción de tranquilidad" a partir del "cepo feroz" que puso Macri.

Por otra parte, no descartó hacer una reestructuración de deuda "a la uruguaya". "Son alternativas, tiene que ver con esa lógica de reperfilamiento. Lo que sí existe es la misma intención que tuvo Uruguay en su momento que es ir cumpliendo las obligaciones pero de manera tal que no sufra la gente. No se le puede seguir exigiendo a la gente más ajuste", insistió.

El presidente electo, que llegó al país oriental para hacer campaña con Martínez, repasó los logros del Frente Amplio desde que inició su ciclo en el 2005.

"Han logrado tener un Uruguay más equitativo, que ha crecido. Uruguay en 2005 tenía 40 puntos de pobreza y hoy tiene 8 según la CEPAL. Es una prueba de lo que ha hecho el Frente amplio en todos estos años", valoró.

Martínez, actual intendente de Montevideo, ya se había reunido con Fernández a comienzos de octubre cuando el uruguayo lo visitó, con el ex presidente José Mujica, en las oficinas que el entonces candidato del Frente de Todos tenía en el barrio de San Telmo en la antesala de los comicios del 27 de octubre.

El candidato presidencial del Frente Amplio se medirá en el balotaje contra el centroderechista Luis Lacalle Pou para definir quién será el sucesor de Tabaré Vásquez.

Para Fernández, Argentina y Uruguay "no deben nunca perder la hermandad y deben trabajar codo a codo para que crezcan todos".

En otro orden, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner reveló que recibió la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, para visitar esos países en el corto plazo.

"Son vínculos que hay que mantener y profundizar. Francia es uno de los principales inversores en Argentina", dijo al respecto.