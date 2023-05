Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau en el Senado

El episodio se produjo al momento de izar la bandera, cuando Lousteau cuestionó que no había quórum, en medio de quejas de otros opositores por la elección del tucumano Pablo Yedlin para realizar la tarea.

En respuesta, la vicepresidenta le contestó: "Ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para una sesión informativa".

"Deberían aprender de economía", retrucó el líder de Evolución. A lo que la titular de la Cámara Alta respondió: "Me enseñaste vos con la 125".

El momento fue captado por un video que rápidamente corrió por las redes sociales y recordó a la discusión que en 2008 marcó uno de los tiempos más difíciles de la gestión de Cristina Kirchner.

La resolución 125 de retenciones móviles que ideó Lousteau cuando era su ministro de Economía generó una batalla muy dura con el campo. La iniciativa planteaba un aumento en las retenciones, entre otros cultivos, en el caso de la soja se registraba un aumento que escalaba de un 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Las rutas y las calles se llenaron de camionetas y tractores que reclamaban en contra de la medida.

Cabe destacar que en julio de 2020 la vicepresidenta y el senador de Juntos por el Cambio tuvieron otro fuerte cruce. Cuando estaba terminando una sesión en la que los legisladores aprobaron una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, el senador opositor Luis Naidenoff reclamó que se incorpore al acta de votación la constancia de que Juntos por el Cambio rechazaba la validez del decreto emitido por la vicepresidenta para extender las reuniones del cuerpo por sesión remota, porque no se había votado con los dos tercios. El pedido de Naidenoff fue apoyado enfáticamente por Lousteau.

En ese momento, el oficialista José Mayans se quejó del "show que se pretendía montar" y Lousteau volvió a pedir la palabra. «Si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra se pone a hablar de cualquier cosa, como Mario Sánchez“, dijo el radical en alusión al cómico mendocino muerto en 2007.

Entonces, la titular del Senado consideró que se había pasado un límite. “Le recuerdo al señor Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Y usted lo comparó con un cómico. Me parece que nos estamos excediendo. Yo he sido minoría en este recinto y he soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, permisos de allanamientos, etcétera», señaló Kirchner.

Agustín Rossi brindó su informe de gestión con el foco puesto en la inflación

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindó este jueves su primer informe ante el Senado desde que ocupa el cargo. El funcionario revindicó el trabajo parlamentario y el funcionamiento del Congreso y aseguró que el Gobierno nacional está tratando de que la inflación de este año en la Argentina sea la más baja posible.

"Estamos viajando a una velocidad del cien por ciento de inflación, con efectos externos que hay que reconocer", aseguró Rossi durante su informe bimestral ante la Cámara alta.

El jefe de Gabinete afirmó que "en la segunda quincena de enero se aceleraron los precios" y aseveró que "el mercado tomó nota no de que había sequía, sino de los efectos y llegó a la conclusión de que al gobierno le van a faltar veinte mil millones de dólares".

"Como creyeron que el gobierno iba a devaluar, fijaron los precios para adelantarse a esa devaluación. Es lo que pasó este año en un país que viene con una inercia inflacionaria que no fue creada por este gobierno. Recordemos que (el ex presidente Mauricio) Macri dejó el gobierno con un 54 por ciento de inflación", agregó.

En el mismo sentido, añadió: "hay un escenario en la economía Argentina en la que, por culpa de la pandemia, le faltaron 20 mil millones de dólares y no los tenemos. Y, producto de la guerra, tenemos un déficit de cinco mil millones de dólares".

Además, Rossi enfatizó que "el ministro de Economía (Sergio Massa) genera políticas para recomponer el nivel de reservas en este escenario".

"Como ustedes saben, el tema de las reservas (monetarias en el Banco Central) tiene impacto directo sobre inflación en la Argentina. Estamos tratando de que la inflación de este año sea la más baja posible", subrayó.