Fuerte respaldo de Alberto Fernández a Moyano

"El esfuerzo de los empresarios es no dejar a la gente sin trabajo y digo que lo peor que podemos hacer en este momento es dejar sin trabajo", declaró el jefe de estado durante el encuentro al tiempo que advirtió además que "durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que el problema de la Argentina eran los políticos y los sindicalistas".

Luego de recorrer el sanatorio, Fernández insistió con que, "a veces el sindicalismo, como la política, está tan maltratado, tan vapuleado", pese a que "hace estas cosas (por la inauguración del sanatorio) y esto hay que decirlo claramente".

El sanatario ubicado en el barrio porteño de Caballito ya habia sido inaugurado en enero de 2018 cuando el ex titular de la CGT junto al entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, posaron para la foto, en un encuentro registrado días antes que el funcionario tuviera que renunciar por el escándalo del nepotismo.

En realidad el establecimiento sanitario nunca tuvo el permiso para funcionar del gobierno de la Ciudad -que debía realizar una serie de auditorìas a la aparatología médica y las instalaciones- y recién el 18 de marzo se publicó en el Boletín Oficial una resoluciòn que establece la habilitación temporal del predio.

Según se pudo averiguar, fue Axel Kiciloff quien aceleró los trámites con una gestión ante Horacio Rodríguez Larreta para que pudiera habilitar cuanto antes el complejo. Es que el propio Moyano le había ofrecido al gobernador bonaerense el sanatorio para que pudiera contar con 330 camas de terapia intensiva si llegara a necesitarlas para atender la emergencia.

Más allá de la alianza implícita entre el entonces candidato presidencial del Frente de Todos y el jefe del sindicato de Camioneros, hubo al principio de la gestión cierta tensión entre Moyano y el gobierno por las indefiniciones en los nombramientos en el ministerio de Transporte. El camionero quería a un ex funcionario del área de Eduardo Duhalde en 2002, Guillermo López del Punta, como ministro de Transporte. Después de bastantes tironeos, recién en febrero fueron nombrados dos dirigentes cercanos al hoy consultor y al citado sindicalista.

Fue así que arribaron al gobierno un ex asesor del hoy diputado Facundo Moyano, Fabian Obaid, y también Guillermo Montezanti, que llegó a la Secretaría de Planeamiento del ministerio: este dirigente había sido jefe de Gabinete de López del Punta y despues socio en su consultora Transvectio. Empero, en el entorno del camionero hay cierto malestar porque a Montezanti "lo tienen ahí hace más de 2 meses sin designar y sin cobrar un peso".

Con todo, hay buena sintonía entre el jefe de estado y el líder camionero. En todo caso, las quejas están dirigidas hacia Mario Meoni, el masssista que recayó en Transporte.

Uno de los que participó del acto en Caballito fue Rodrigo Cóndori, secretario de Asuntos Jurídicos de Camioneros, quien destacó la buena relación con el Ejecutivo. "No sorprendieron los elogios del presidente, nos emocionaron. No puede ser que durante tanto tiempo hayan querido hacer ver a los sindicalistas como los malos de la película", dijo el gremialista y abogado a este diario y recordó "la persecusión del macrismo cuando nos dictaron unos 30 allanamientos al gremio" y las multas que les impuso Jorge Triaca por no respetar la conciliaciòn oblitgatoria ante conflictos laborales.

"Las multas se las ganamos en la Cámara y ahora hay unos expedientes en la Corte Suprema que lo màximo que pueden hacer es una revocatoria, con una multa menor... Lo de los $800 millones de multa quedò anulado apenas fuimos a la justicia".

El acuerdo rubricado entre el gremio y la Gobernación aumenta la capacidad operativa de las autoridades sanitarias bonaerenses. Por último, Cóndori rechazó que haya existido tensión con Meoni u otros funcionarios y señaló que "siempre tuvimos reuniones y dialogo permanente con el ministro, hasta por Whatsapp. Hemos venido trabajando bien".