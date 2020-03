Además Torres sostuvo que el estado argentino no puede no hacerse cargo sobre “qué le pasa a la sociedad en relación a la sustancia”, y contó como vienen trabajando en la Sedronar en la creación de un “esquema de información y prevención”, para después imaginar una regulación. “Hay conversaciones que tenemos antes para ordenar qué regulamos porque si no vamos a poner al país en un Boca-River, marihuana sí, marihuana no”, consideró.

-Argentina debate sobre la regulación de Cannabis y un cambio en la ley para que no haya más presos por cultivar. ¿Estás a favor favor de no penalizar a los pibes y las pibas que consumen?

-No se habla de sustancia por fuera de interpelarnos para qué consumimos. Todos nosotros tenemos algunas cuestiones prioritarias que es instalar una red de asistencia, de prevención en la Argentina con seriedad. Si el estado no se ocupa de hacer eso y solo regulamos una sustancia sin información es lo mismo que dejar a los pibes solos. Lo que entendemos nosotros es que lo primero es centralizar sistemas de atención, abrir nuevos espacios de escucha, estamos trabajando articuladamente con los municipios. Sin un gran plan de asistencia y prevención e información no podemos hablar de regular la sustancia. Hay conversaciones que tenemos antes para ordenar qué regulamos porque si no vamos a poner al país en un Boca-River, marihuana sí, marihuana no sin preguntarnos qué sentido tiene consumir, porqué alguien se tapa la angustia o cree que para divertirse necesita una sustancia.

-Pero mientras analizan estos interrogantes sigue habiendo pibes o pibas presos por fumar y/o cultivar…

-Eso lo puede resolver la justicia porque el fallo Arriola es del 2009 y dice que no te pueden poner presos porque es inconstitucional. Eso es un fallo que es del 2009 y de hecho hay muchos jueces que lo aplican. Entonces eso la justicia podría resolver ya lo de no criminalizar a usuarios, mientras conversamos profundamente y pensamos todos los argentinos qué lugar le vamos a dar a cuidarnos en relación al consumo. El fallo Arriola existe y eso solucionaría un montón. El gobierno anterior, claramente, criminalizó más que nada a los jóvenes y a las personas que tenían tenencia personal. Un montón o mejor dicho la mayoría de causas de la supuesta lucha por el narcotráfico tuvieron que ver con tenencia personal. Nosotros ahora estamos teniendo una propuesta de seguridad en serio de ir contra el gran negocio del narcotráfico y una propuesta de atender, dar información y cuidar a nuestros jóvenes que nos va a llevar a repensar eso. La verdad es que si se aplicara el fallo Arriola nosotros ya podemos no penalizar a quien consume.

Marihuana-Congreso.jpg

-¿No debería haber primero un cambio en la 23737 para que se despenalice le consumo y que el usuario no sea tratado como delicuente?

-Por eso digo que la Justicia podría aplicarlo ya y no penalizar a alguien, y ponerlo en el sistema de atención nuestra, el sistema de atención de salud. No se empieza por hablar de sustancia, sin hablar de qué les pasa a las personas, qué nos pasa con eso. Ante la urgencia de poner pibes presos, apliquemos el fallo Arriola y empecemos a armar un sistema, un esquema de prevención donde todos tengamos información porque el estado no puede no hacerse cargo de qué le pasa a la sociedad en relación a la sustancia. No es un tratamiento para alguien que consume estar preso, eso está claro.

-Pero entonces, sos un delicuente o un enfermo que tiene que ir rehabilitación. ¿Y las personas de uso responsable, lúdico, recreativo, etc?

El estado tiene responsabilidad de darle información a las personas. Creo que no todas las personas tienen la posibilidad de administrar su placer, por eso el estado tiene que ser muy responsable cuando regula, cuando da información. No es que dejamos a libre albedrío que el que quiera consuma, porque cuando alguien tiene el cuerpo vulnerable o es menor, no está en igualdad de condiciones. Primero tenemos que armar buenas campañas de información, como ya estamos trabajando. Hay una discusión del marco jurídico que no puede ir por afuera de qué sociedad queremos tener en relación al consumo. La urgencia de los que están presos, para mí hay que usar el fallo Arriola hasta que hagamos una ley que tengan que ver con un debate profundo de qué queremos nosotros cuidar y cómo toleramos los argentinos lo que consumimos. Hay un montón de sustancias invisibilizadas. El tema de los medicamentos es un problemón para los argentinos y es un consumo invisibilizado. Hay un montón que tienen sustancias encima que nadie se las recetó. Hay debates que son más profundos. El consumo de tomarte algo por si te duele, por si tengo que ir a una fiesta o por si tengo que ir a una reunión y estoy incómoda. Hay debates que no hemos hechos, y no parece que sea el momento de poner una sustancia sí o una sustancia no sin una conversación de cómo tapamos la angustia o forzamos la alegría con sustancias. Hay algo puesto como en un lugar como de fenómeno climatológico...el flagelo de la droga, que lo que te deja al ponerlo en ese lugar es casi prácticamente es posibilidades de no accionar. Entonces, nosotros estamos diciendo interpelémonos todos ¿para qué alguien necesita consumir 24 horas? Creemos que el consumo problemático tiene que ver con inclusión, pero no de pobreza, sino de lazo social. Tenemos que hablar de para qué consumimos antes de hablar de la sustancia. La pregunta no es si marihuana sí o no, la pregunta es para qué consumimos tanto. Igual hay sustancias con características adictivas que por suerte en Argentina no se consumen.

-Tenemos un país vecino que legalizó como Uruguay y no le fue mal con esa decisión política. Un ejemplo que desmitifica eso de que “los países que regularon no les funcionó y se incrementó el consumo”...

-El problema es que en Argentina tenemos poco de modelos propios de prevención, tratamiento, por eso abrimos un área de investigación. La verdad que hay algo de la construcción del consumo que tiene que ver tanto con la subjetividad, que es muy difícil transpolar qué les pasa a los argentinos y uruguayos porque son construcciones culturales diferentes. Está claro que Uruguay puso un montón de plata para hacer prevención antes de regular el cannabis, que es lo que hablaba antes del rol del estado.