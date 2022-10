Gerardo Morales cerró en la Casa Radical su visita a Córdoba

"El tiempo del peronismo gobernando Córdoba se está terminando. Tenemos que prepararnos para que el próximo gobernador de la provincia sea radical", precisó Morales durante el encuentro.

En esta misma línea, el titular del partido centenario apuntó contra el Gobierno y sostuvo: "Los tenemos que sacar del gobierno con organización, con una estructura de Juntos por el Cambio. Cuando el radicalismo está ordenado, toda la coalición está ordenada".

En medio de la controversia que se generó tras los dichos de Facundo Manes, Morales fijó postura y dijo: "Reafirmamos nuestro compromiso con la coalición, enfocándonos en cuidar y fortalecer lo que venimos construyendo. Hay que llegar con poder político, autoridad, liderazgo y capacidad de gestión. El desafío no está entre lo nuevo y lo viejo. Ojo con lo nuevo, que no sea un salto al vacío porque si no seguimos perdiendo tiempo".

"Debemos tener es un plan y cerrar filas: la gente está harta de las peleas y de que la agenda de la política sea distinta a su agenda", concluyó el jujeño.

Junto a Morales estuvieron presentes en el acto los diputados nacionales Mario Negri, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Konning, el senador nacional Luis Eduardo Costa, Ramón Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba 2011- 2019, Diego Mestre, presidente Comité Capital UCR Córdoba, Inés Brizuela y Doria, presidente del Foro de Intendentes Radicales e intendente de la ciudad de La Rioja.