Gerardo Morales: "El litio es para salvar el planeta"

En su disertación, consultado sobre el proyecto de Ley de Humedales, Morales expresó:

“Me parece bien que se establezcan mecanismos de protección, pero que no avancen sobre lo que son las facultades de las provincias. El litio no mata la Pacha, no mata el planeta, es para salvar el planeta", sostuvo.

"Tenemos que resolver el tema del cambio climático, donde el responsable de la generación de gases de efecto invernadero en un 75% es la producción de energía a partir de combustibles fósiles. El litio es para acumular, y el desafío hoy es la acumulación, nosotros en Cauchari, después de ampliar a 200 megas, queremos poner 100 megas con baterías de litio. Ese es el desafío, ahí va el mundo, porque si no hacemos nada no va a haber humedales que cuidar”, añadió el jujeño.

Participé de la 1° Edición de #IEFALatAm Forum, organizado por @AmericasForum



Expuse nuestro potencial en la producción de litio, que es un mineral crítico que demanda el mundo, y sobre el desafío de contar con un marco normativo adecuado que impulse el desarrollo minero. pic.twitter.com/PTsJBu9kPq — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 14, 2022

“Cuidar al planeta no es cuidar el patio de tu casa, cuidar el planeta es cuidar todo el planeta, y en ese marco el cambio en la matriz de generación de energía, y el litio, el cobalto, el cobre como minerales críticos para acumular las nuevas energías renovables, son centrales. Entonces tendrían que quedar fuera de la ley la producción de litio, de los minerales críticos, porque son estratégicos para el mundo”, amplió Morales.

En ese sentido agregó que “tampoco desde las provincias vamos a quedar sujetos a un Consejo integrado por algunos que se sientan en un café, no hacen nada para luchar contra el cambio climático, que lo único que hacen es hablar y biri biri".

Carbono neutralidad

“Sí nosotros hacemos, Jujuy va a llegar antes de 2050 a la carbono neutralidad, vamos a llegar en 2030 a cumplir con esa meta, hemos bajado la deforestación, con Misiones somos las provincias que menos hemos deforestado, y tenemos un proyecto real de gestión de residuos sólidos urbanos, que no es arreglar el tema de las botellitas de plástico y ver cómo las ponemos, si en un lado o en otro”, dijo.

“Estamos de acuerdo con que haya presupuestos mínimos, pero esos Consejos centralistas, para este país centralista, que se meten en cuestiones que tenemos que resolver desde las provincias, no lo comparto, como tampoco que la ley incluya a los minerales críticos”, puntualizó el gobernador.

Participaron del panel junto a Morales, Adam Lundi, CEO de Josemaría Resources, y María Fernanda Avila, secretaria de Minería de la Nación.