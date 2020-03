"El Presidente es muy sensato, racional. Está atajando temas acá y allá y resulta que por abajo el propio kirchnerismo puro y duro mete temas que profundizan la grieta, nos hacen ir para atrás", sostuvo el mandatario norteño.

En diálogo con Radio La Red, el referente radical le pidió a esos sectores del Frente de Todos "que lo dejen de joder un poco" y ratificó que, en una conversación, el jefe de Estado le manifestó que no impulsa la iniciativa del senador nacional Guillermo Snopek.

"Él no quiere. Me ha comentado que no está en éso. Es un tema de gravedad institucional. En este tema que es tan trascendente no hay que andar a las escondidas. Se lo pregunté y me dijo que no", subrayó.

En ese sentido, Morales consideró que se trata de "un intento del kirchnerismo puro, que controla el número del Frente de Todos en el Senado y en Diputados y tienen la decisión política tomada para intervenir el Poder Judicial (de Jujuy) para liberar a Milagro Sala".

"El bloque de senadores (de Juntos por el Cambio) no puede convalidar eso y se tiene que retirar en el tratamiento de ese tema de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque van a hacer show, van a convertirla en un acto político"

Y concluyó: "Todo esto tiene como objetivo liberar a Milagro Sala. El caso de Sala es complejo para el que se comprometió a liberarla, porque hay cuatro condenas. Le estoy pidiendo a la Corte que abra el caso y se meta. Por favor, que la Corte se involucre. Hay un sistema judicial e institucional que está funcionando".