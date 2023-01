Gerardo Morales rechazó la visita de Nicolás Maduro

En diálogo con radio Mitre, Morales fue consultado sobre la decisión de recomprar bonos de la deuda externa, tomada por el ministro de Economía. "La verdad que no entiendo la medida, porque la deuda pública está por encima de los 100 mil millones. La compra de mil millones no ayuda en nada, lo que hace es generar un problema de divisas”.

-“Con la falta de divisas hay muchos problemas para autorizar a los importadores a importar -continuó-. Hay allí una situación muy compleja. No se entiende, no es ni siquiera una señal para el mercado. No entiendo cuál es el sentido porque además debilita la cantidad de reservas en el Banco Central”, recalcó el presidente de la UCR..

Candidaturas presidenciales

En referencia a las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales 2023, el dirigente opositor señaló: “Todavía es prematuro, estamos trabajando. Lo más importante es que estamos trabajando con un programa de Gobierno que genere un proyecto nacional”.

“Uno de los desafíos que tiene nuestro país es reconstruir la gran clase media argentina -explicó- Lo que pone en debate el fracaso de las políticas asistencialistas, los planes sociales... Esto también pone en debate el modelo educativo; con el bachiller y el comercial ya no alcanza”, indicó.

Gerardo Morales sostuvo también que mantiene buen diálogo con el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio que también lanzaron su candidatura como es el caso de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Incluso reconoció: “Hace tiempo que no hablo con Mauricio Macri, pero de mi parte está todo muy bien. Él es un referente importante de Juntos por el Cambio: Yo quiero ser presidente, los que se anoten, que se anoten”.

Y cuando fue consultado sobre Javier Milei sostuvo que “el único objetivo que tiene es debilitar a Juntos por el Cambio”.

"Se viene cayendo el modelo de impunidad"

Morales también habló sobre la situación judicial de Cristina Kirchner: ”El embate a la Justicia tiene que ver con que la condenaron a ella, con que confirmaron una sentencia a Milagro Sala. Se viene cayendo el modelo de impunidad. Están atacando a la Justicia justamente para garantizar la impunidad”.

Desde Corrientes

-Ahora estoy en Corrientes, en la Fiesta del Chamamé que como saben ustedes, han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad hace dos años Estuvimos con Gustavo Valdés y con Facundo Manes. Yo he venido en mi calidad de gobernador porque tenemos convenios firmados con Corrientes de de integración turística y cultural. Además con Gustavo somos, además de pertenecientes al mismo partido, grandes amigos".

-¿Estuvo la fórmula presidencial radical allí presente, Manes-Morales Morales-Manes?.

-"No lo sé todavía, es prematuro, falta tiempo. Usted sabe que las fórmulas se inscriben el 24 de junio. Falta mucho tiempo. Estamos trabajando y estamos trabajando con buena energía. Hay varios candidatos de Juntos por el Cambio y lo más importante es que estamos trabajando por un programa de gobierno que genere un proyecto nacional que resuelva, en nuestra opinión, varios desafíos que tenemos. Uno de los desafíos que tiene nuestro país es reconstruir la gran clase media argentina"

En este sentido, el líder radical volvió a insistir con la necesidad de salir de la pobreza con trabajo. "Acá la única manera de salir de la pobreza es con el trabajo y la posibilidad de que un ciudadano pobre sea de clase media es a partir del trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber más producción y esto también pone en debate el modelo educativo", explicó.

"Tenemos que ir a modelos como el alemán, el francés -añadió-, donde el cuarto y quinto año ya hay oficios, no importa si son escuelas técnicas o no, sino la educación para el trabajo y la ciencia y la tecnología, así que estamos trabajando en ese sentido".

El modelo productivo de Jujuy

Gerardo Morales propuso el modelo productivo jujeño basado en la inversión y el ingreso de capitales. "Con relación al tema de la producción, tenemos previsto hacer cosas como las que estamos haciendo en Jujuy, en donde además de con el litio, las energías renovables, el cannabis medicinal y el turismo, hemos lanzado un régimen de promoción de inversiones por el que el que invierta en Jujuy la reintegramos un tercio del costo laboral que lo aporta el régimen de promoción que son 5000 millones de pesos", ejemplificó.

"Y todos los años la idea es poner 100 millones de dólares en ese régimen, les devolvemos el 30% de impuesto a las Ganancias, hasta el 80% , si usted reinvierte las ganancias. Me parece que tenemos que ir a medidas de ese tipo porque lo estamos haciendo en una provincia que se decía que era inviable", concluyó.

Por último, Morales fue consultado si iba a tener tiempo de ir a recibir a Nicolás Maduro.

El presidente de la UCR y precandidato presidencial fue contundente: "No, no…Ni se le ocurra. Hemos sido críticos desde Juntos por el Cambio porque no me parece que haya que recibir a dictadores para un gobierno que se llena la boca hablando de Derechos Humanos y recibe dictadores que los violan. Lo que está afirmado por organismos internacionales de Derechos Humanos. Un país no puede recibir a gente que viola los derechos sistemáticamente".