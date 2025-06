Javier Milei criticó a Kicillof y llamó a votar por LLA en la provincia de Buenos Aiires

Lo hizo al dar el discurso de cierre del congreso de LLA de la provincia de Buenos Aires que se realizó en la localidad platense de Gonnet, durante el que expusieron ministros del Gabinete nacional, con el fin de confrontar al peronismo bonaerense.

Entre los presentes, estuvieron los ministros de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Economía, Luis Caputo; el titular del Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel, y el diputado José Luis Espert.

En su alocución, Milei enfatizó que LLA representa “el único vehículo real de cambio” y contrastó su proyecto con el sistema que, aseguró, sumió al país en la decadencia.

"Civilización o barbarie"

“Esta elección no es un partido contra otro. Es civilización o barbarie. Es libertad o servidumbre. Es el partido del Estado contra el partido de la gente que trabaja y progresa con su propio esfuerzo”, expresó.

En su exposición, de una hora de extensión, el jefe de Estado además criticó a Alexia Abaigar, la funcionaria del gobierno de Kicillof que fue identificada como una de las que atacó la casa del diputado José Luis Espert, al remarcar que el cargo de directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad es una “tomada de pelo”.

“Una funcionaria de un área que no debería existir y que le pagan su sueldo los bonaerenses vandaliza la casa de un diputado pidiendo por la libertad de una condenada. Es más lisérgico que ‘Lucy in the sky with diamonds’, la verdad que Lennon y McCartney se quedaron cortos”, sostuvo Milei en referencia a la popular canción de The Beatles.

"Kukas inmundos"

Por otra parte, Milei respondió a quienes lo acusan de "cruel", señalando irónicamente que sì lo es, pero con los "kukas inmundos" (en referencia a los kirchneristas) y agregó a la lista a los "gastadores. con los empleados públicos, con los estatistas, con los que le rompen el c...a los argentinos de bien".