Gerardo Morales recorrió Formosa y Misiones en el marco de su gira de campaña

Reuniones con los sectores productivos, encuentros con candidatos y militantes y mano a mano con vecinos, fueron las principales actividades que Morales desarrolló durante una jornada en la que también tomó contacto con los principales medios de comunicación de cada una de las provincias. En esas instancias el compañero del alcalde porteño expresó: “Con Horacio hemos logrado construir dentro de Juntos por el Cambio un espacio plural donde están casi todas las fuerzas políticas que integran la coalición. También hemos cumplido el objetivo de anunciar las medidas más importantes que planeamos implementar para resolver cada problema de la República Argentina. Hemos puesto toda la energía en las propuestas, en el qué hacer y cómo hacerlo y para actuar con responsabilidad”.

Luego, continuó: “Hay una tendencia a favor de Juntos por el Cambio, un buen despliegue territorial, venimos creciendo mucho con Horacio y con nuestro espacio, así que estamos conformes porque estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos. Rechazamos la violencia provenga de donde provenga. Nosotros tenemos que contestar con propuestas, no tenemos que subirnos a la pelea de los agravios y menos a la violencia. Rechazamos todo tipo de violencia, y dentro del propio espacio es inadmisible”.

“Mi recorrida por todo el norte argentino tiene que ver con que soy un hombre del norte, un militante del federalismo y del Norte Grande. Con Horacio vamos a profundizar el desarrollo de las 10 provincias del Norte Grande, donde tenemos 10 millones de habitantes. Estas visitas renuevan ese compromiso. Con Horacio vamos a parar la inflación, no de la noche a la mañana. No lo vamos a hacer en el mes de diciembre. Nos va a llevar un año pero vamos a parar la inflación. Vamos a enviar una ley para darle autonomía al Banco Central. Independencia real para que no sea un apéndice del Ministerio de Economía y esté teniendo que financiar el déficit. Esas son las medidas que sostenemos”, precisó.

Morales también detalló: "Obviamente, vamos a ordenar las cuentas públicas, lo que no va a ser una tarea fácil. Somos conscientes de que vamos a recibir un país con más de un 40% de pobres, por eso el que diga que en diciembre va a arreglar el tipo de cambio, el Cepo, la inflación, miente. Nuestros economistas estiman que terminado el primer año se va a poder bajar la inflación a dos puntos por mes. Tenemos que hacer mucho para lograrlo”.

“El año que viene va a ser un año difícil todavía, pero yo no veo el vaso medio vacío, lo veo medio lleno. Creo que va a haber cambios estructurales:. El campo, de a poco, va a dejar de ser el único pilar de la matriz productiva. Hoy el campo explica el 70% de las exportaciones, el 70% de los ingresos de dólares a la República Argentina. Eso va a ir cambiando: el que viene va a ser un año con viento de cola, vamos a tener mejor cosecha", explicó.

Sobre el mismo tema, prosiguió: "El saldo de la balanza comercial proyectada para 2024 va a estar en 20 mil millones de dólares. Vaca Muerta va a exportar 10 mil millones de dólares más, vamos a exportar 4 mil millones de dólares en litio desde Jujuy. Y en enero del 2026 Jujuy, Salta y Catamarca van a exportar entre 10 mil y 12 mil millones de dólares en litio. Después va a venir San Juan con el cobre. Después el proyecto de Taka-Taka de Salta.Tenemos que dejar una Argentina mejor para el que venga, con cambios estructurales, donde además de acomodar la macro se ponga en marcha un programa de desarrollo productivo federal”.

“Tenemos que dejar el país de la violencia, terminar con la cultura de los piquetes y recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo. Como dije, soy un militante del federalismo, soy miembro del Norte Grande. Tenemos un proyecto de 30.000 millones de dólares de inversiones productivas para las 10 provincias que tenemos 10 millones de habitantes. Y eso lo vamos a impulsar con Horacio. Hay que buscar financiamiento. Nosotros ya hicimos algo en Washington cuando fuimos los gobernadores, en BID, Banco Mundial, en CAF. Hay alguna línea que ya nos dieron el ok, pero eso hay que trabajarlo. Para lo que hay que normalizar la economía. No nos van a dar un peso para ese proyecto si nosotros no normalizamos la economía”, dijo el postulante a vicepresidente.

En otro tramo de su charla con los medios, Morales también dijo: “La gente está harta de la pelea de la política, tenemos que comunicarnos con la gente, decirle qué queremos hacer. Después el 14 todo Juntos por el Cambio tiene que estar unido, porque nosotros tenemos el desafío de gobernar la República Argentina y para eso es que tenemos que poner toda la energía”.

“Pongamos toda la energía para dar la batalla de ganar el 13. La Argentina está en una situación compleja, por la irresponsabilidad de este gobierno, que es el más ineficaz que he visto en mi vida. Tenemos que salir de esta situación y se sale con esta elección. No entremos en la pelea. Si nos agravian nosotros no, porque nuestro compromiso es dar el mensaje qué hay que dar: sensatez frente a los ataques. La gente no quiere la violencia lo que la gente quiere es paz. Nosotros nos proponemos gobernar desde la experiencia, porque somos hombres de gestión, y no nos vamos a apartar de ese lugar”, cerró.