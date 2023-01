La interna entre Alberto y Wado de Pedro

Periodista ¿Qué opina de esta nueva interna en el gobierno entre el presidente de la nación y Wado de Pedro?

Gerardo Morales: Me parece que es más de lo mismo, parte del quiebre que tiene el Frente de Todos (FdT) hace bastante tiempo. Uno de los problemas del país además de la falta de liderazgo del presidente en la toma de decisiones sobre los problemas de los argentinos de todos los días, está en el quiebre que venimos viendo hace más de dos años en la coalición de gobierno. Este creo que es un capítulo más, que inmoviliza al gobierno, y le impide tomar las decisiones que el pueblo argentino espera cuando hay una coalición que está a cargo del gobierno.

-Lo que pasa es que faltan 11 meses y pareciera que esto es mucho, con un presidente tan debilitado, y que su propio espacio le quiera anular la reelección, están decididos a hacer todo lo posible para que él se baje.

Bueno, no me quiero meter en las estrategias electorales del FdT, del kirchnerismo, que en mi opinión es la fuerza política que ha hundido el barco en estos tres años. Nosotros en 2019 dejamos un déficit en las empresas públicas de 1700 millones de dólares, ahora está en 5300 millones, le metieron casi 4000 millones de dólares de déficit adicional, designaron 16 mil nuevos empleados en las empresas públicas.

Dejamos un déficit de energía en 4200 millones de dólares, y este año ha cerrado en 13 mil millones de dólares, por eso faltan dólares, y lo primero que hace el gobierno es echarle la culpa al campo siempre.

Esto es lo que viene pasando con una fuerza política que tiene que dejar el gobierno, y tiene que ser reemplazada por otro gobierno con liderazgo, con un presidente que tenga carácter , experiencia de gestión, y que fundamentalmente haya un programa de gobierno, y que se gobierne como una coalición de verdad

La política debe discutir un programa de Gobierno

-¿Hoy qué se discute?

Lo primero que debe discutir la política es el programa de gobierno. El primer desafío que tenemos en Juntos por el Cambio es lograr una coalición en el gobierno que gobierne de verdad- En términos de programa estamos trabajando muy bien, a esta altura en 2015 estábamos muy lejos de tener un programa común , hoy sí lo estamos construyendo. En enero tuvimos una reunión con economistas y ya tenemos programa monetario, financiero, de gasto público , pero de la misma envergadura que ese programa para resolver los problemas de la macro, tenemos un programa productivo para transformar la Argentina.

Primero es eso, pero también el país no puede caer en manos de un presidente como el que tenemos ahora, que tiene la jefa en otro lado, no toma las decisiones que tiene que tomar, que abraza la agenda judicial y no la agenda de la gente. Da para que los argentinos reflexionemos sobre las características que debe tener no solo un gobierno, sino también de quien nos gobierne, que debe tener por lo menos experiencia y capacidad de gestión.

El caso Milei

-Muchos sostienen y, Martín Tetaz que es de su espacio lo dijo, que en la provincia sin Javier Milei no hay gobernación. Algunos van más lejos y dicen que sin Javier Milei no hay Casa Rosada, es tan fuerte lo de Milei?

Milei está puesto en la política argentina para felicidad del kirchnerismo, la irrupción de Milei es funcional a que siga gobernando la peor casta que hay en la política argentina que es el kirchnerismo, eso está claro.

Supongo que Cristina le debe prender velas a los santos para que Milei no caiga en las encuestas Milei no puede manejar un país, hay quienes se comen el envión de las cosas que dice , que nada tienen que ver con un proyecto de gobierno, sino más bien en buscar sacarle votos a la única coalición que puede reemplazar al FdT que es Juntos por el Cambio. Acá la única fuerza política que puede gobernar el país en este momento histórico y en estas circunstancias es Juntos por el Cambio.

javier-milei.jpeg Milei logra votos en la juventud, a los menores de 30 años los atrae.

La candidatura de Mauricio Macri

-¿Macri tiene que ser candidato?

No sé, no me voy a meter en la telenovela de si es o no es, de deshojar las margaritas. Mauricio es un referente importante, es el jefe del PRO, no del radicalismo, pero habiendo sido presidente y con la experiencia que hemos tenido en el gobierno, su aporte desde allí va a ser importante. después si él decide o no ser candidato, está en todo su derecho.

Hay varios candidatos. Somos dos del radicalismo, dos o tres del PRO, Horacio Patricia y, tal vez, María Eugenia Vidal también, y puede que se sumen más . Todo esto se tiene que resolver el 24 de junio que es el momento en que se inscriben las listas para competir en las PASO , así que Mauricio tiene todo el derecho de presentarse si quiere.

-Fórmulas mixtas, ¿cuánto hay de eso pensando?

Eso lo hablamos bastante con los referentes del PRO , de la Coalición Cívica, no hay que olvidar a LIlita tampoco, con ella venimos trabajando en temas de programa. Yo creo que la mejor manera de garantizar un gobierno de coalición es el programa y en eso venimos trabajando bien. Luego, las fórmulas cruzadas también pueden ser una garantía de que el espacio que gobierne realmente sea un gobierno de coalición.

El indulto a Milagro Sala

-Mirando las disputas del FdT, si lo llamar el presidente y mirando encuestas le pregunta: ¿qué hago, voy o no por la reelección?, ¿qué le diría?

Creo que si Alberto me llama lo va a hacer para pedir el indulto a Milagro Sala, no para otra cosa, además lo invité tantas veces a Jujuy para que vea proyectos. está en otra el presidente, no está en los temas del país en mi opinión, así que desde que vino a ver a Milagro Salas no he vuelto a hablar con él.

Lo invité a ver los proyectos de litio, a que vea como este año vamos a exportar 3000 millones de dólares , los desarrollos en energías renovables, las 258 escuelas que estoy construyendo sin que nos de un peso Nación, todas con paneles solares, el cannabis medicinal, el turismo, lo invité muchas veces , pero la única vez que vino a Jujuy en todo su mandato fue para visitar a Milagro Sala , que se enferma cada vez que un juez mueve el expediente para ver si va a cárcel común. No creo que me llame para pedirme opinión sobre si va a ser candidato o no.

milagros sala - gerardo morales.jpg

-¿El indulto de Sala le corresponde solo al gobernador?

Sí porque es una causa provincial. Por eso estoy reformando la Constitución, no para eternizarse en el poder, vamos a tener otro candidato a gobernador que se estará presentando la próxima semana, sino que la reforma es para mejorar la calidad institucional de Jujuy, y allí vamos a prohibir el indulto para los casos de corrupción y femicidio , los cortes de ruta, vamos a pedir que se cumplan las reglamentaciones de Naciones Unidas sobre las manifestaciones o protestas, que son un derecho, pero no deben afectar los derechos de los demás , entre otros temas, para tener una Constitución moderna.

Nuestra Constitución hoy establece que el gobernador tiene facultades para indultar, que no es el caso del Presidente, que solo puede hacerlo en casos de causas federales .

-¿Jamás se le ocurrió, alguna vez dudó con este tema?

Nunca dudé, nunca voy a producir un indulto, solo los jujeños sabemos el caos, la violencia y la corrupción que vivimos. Mi lucha contra la corrupción desde que fui senador y ahora en el gobierno nos ha hecho recuperar la paz, poder demostrarnos a nosotros que somos una provincia viable que está creciendo, que es lo que pretendo para el país cuando sea presidente de los argentinos