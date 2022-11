Gildo Insfrán trató de retrasada mental a María Eugenia Vidal, que replicó duro por redes

Y agregó: “yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan”. Las frases del principal representante de Formosa desde 1995 no quedaron en el aire y fueron respondidas por la diputada nacional.

Vidal le respondió tajante a través de su cuenta de Twitter: “a Insfrán le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un ‘retraso mental’”, y lo calificó de: “violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo”.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1592519002689273856 A Insfran le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un “retraso mental”.



Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo. pic.twitter.com/IkncF9UMpT — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 15, 2022

María Eugenia Vidal contra los "punteros de Insfrán"

La exgobernadora de Buenos Aires estuvo en Formosa y mantuvo diversos encuentros con comerciantes, productores y emprendedores. Luego de recorrer la provincia dio una conferencia de prensa en la capital en la que aseguró que “Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado”.

Tras la gira, contó que fue increpada por un grupo de personas, a las que vinculó como “punteros” del gobernador peronista. “Es posible algo distinto y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer”, aseguró.

“No crean que porque nos mandan tres punteros me van a callar. No me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, sentenció la diputada nacional.