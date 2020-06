“Siempre dijimos que si teníamos que cambiar, lo íbamos a hacer. Hoy hay que tomar medidas porque hay un riesgo para el país", afirmó en una reunión virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico.

"Si bien algunas provincias no tienen la cuarentena, el AMBA es un sistema de expansión para otros habitantes y tenemos que ser cuidadosos, porque lo que hagamos hoy se paga dentro de 14 días", agregó el dirigente.

Además, reconoció como error el no haber empezado los rastreos con anterioridad, para conocer a medida cierta la localización de los focos del virus. "Quizás nos concentramos mucho en los insumos y descuidamos un poco organizar el rastreo. Lo que pasa es que al principio no había evidencias de circulación comunitaria. Tal vez habría que haber empezado un poco antes", dijo.

“Estamos conversando muy intensamente porque no queremos hipotecar nuestro futuro. Yo entiendo que la gente está cansada, pero es cierto que tenemos que hacer una intensificación, que no tiene que ver con un contenido ideológico. De hecho, nuestros grandes méritos que tuvimos desde el primer momento fue que trabajamos sin límites, sin jurisdicción y sin política que no sea la política sanitaria”, concluyó.