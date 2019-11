En el acto hablaron miembros de la comunidad boliviana en Argentina y de la Asamblea Chilena.

Se reclamó el retiro de la OEA y del imperialismo de América latina y la necesidad de apoyar al pueblo boliviano en su lucha.

Allí, hablaron los dirigentes del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá y Gabriel Solano.

“Lo que ocurre en Chile y en Bolivia son procesos distinos pero que forman parte de una misma situación general: luchas populares contra la imposición de planes de ajuste que le hacen pagar la crisis al pueblo trabajador. Lo que se juega en Chile y en Bolivia es quién paga la crisis. Rechazamos el ´Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución´ de Piñera y la oposición y las negociaciones en curso en Bolivia con los golpistas. Apoyamos la lucha por FueraPiñera y una Constituyente libre y soberana y para que caiga el golpe en Bolivia para que en todo el continente la crisis la paguen los capitalistas”, dijo Romina del Plá.

Gabriel Solano, quien dijo: “El golpe de Estado en Bolivia no debe ser aceptado como un hecho consumado, como plantean quienes lo repudian en lo formal pero no convocan acciones en apoyo a la lucha de las masas bolivianas y promueven ´soluciones´ acordadas con los golpistas. En América latina debería convocarse un paro regional de las centrales sindicales para derrotar al golpismo fascista, no buscar un pacto. Las negociaciones para una ´salida pactada´ son un camino de derrota para el pueblo movilizado y es en contra de sus intereses. Defendemos la lucha del pueblo boliviano contra el golpe para echar al golpismo fascista y que abra un camino de intervención política independiente.”