Grabois: "Todo el sistema político se corrió a la derecha"

"Todo el sistema político se corrió a la derecha por una estrategia muy inteligente, fundamentalmente, del grupo Clarín que inventó e infló al (precandidato a presidente, Javier) Milei. Corrió a (la exministra de Seguridad) Patricia Bullrich de la derecha a la extrema derecha. Al (jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta de la centro derecha-moderada a la derecha bastante dura y al Frente de Todos (FdT) de una posición progresista nacional popular a una de centro”, señaló Grabois en declaraciones a la radio online Futurock.

El dirigente social sostuvo que en ese contexto “Larreta quedó tambaleando” porque “quedó desdibujado” al querer “tratar de absorber un poco del voto de extrema derecha” y perdió su oportunidad de “ser un candidato competitivo”.

Sobre su propia interna, Grabois aseguró que si pierde las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), acompañará a su “rival” y actual ministro de economía, Sergio Massa.

"Voy en una coalición, si no apoyo a Massa sería una estafa. El que gana, gana y el que pierde acompaña. No es un cheque en blanco. Voy a tratar que incorpore a su programa algunas de las propuestas que hicimos nosotros. Hay muchos decepcionados con esa fórmula”, remarcó.

Además, Grabois sostuvo que no entiende “muy bien” el plan de gobierno que propone Massa y que no es un problema que “en la coalición haya componentes de centro derecha”, si no que la dificultad es que “estén a la cabeza”.

"Nosotros logramos que no haya un monopolio y voy a usar la frase de quien permitió que esto sea posible: `No fue magia` (pronunciada por Cristina Fernández de Kirchner cuando era Presidenta). Hay por lo menos un poco de libre competencia aunque muy entre comillas”, afirmó en referencia a su precandidatura.

En ese sentido, afirmó que “no todo es guita en el mundo” y que “el peronismo hablaba de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria"

"El problema es que (la Vicepresidenta) Cristina (Fernández e Kirchner) no está en la lista. Nosotros éramos nuestro propio plan `B`. Queríamos que el candidato sea un hijo político de ella y peleamos por eso durante un año”, recordó.

En tanto, consideró que “volvemos a tener un escenario parecido al de 2019” donde el oficialismo puede “tener una victoria electoral y una derrota política”.

"Me da muchísimo temor porque la experiencia de (presidente) Alberto (Fernández) es muy fuerte como para no aprender de los errores del pasado. Este priorizó a la 'white lovely people' (gente blanca encantadora). Es toda gente linda, copada, espectacular, que ni le arde la sangre por resolver los problemas de la gente ni tiene experiencia práctica en hacerlo”, fustigó.

Finalmente, el dirigente afirmó que la diferencia entre las internas que se desarrollas en UxP y Juntos por el Cambio (JxC) “es la calidad humana” que tienen sus actores, al considerar que los dirigentes de la coalición opositora “hacen cualquier cosa por el poder”.

"Tenemos una oportunidad de no entregar el Gobierno del país a la derecha, neoliberal, represiva, ajustadora y anti pueblo”, completó.