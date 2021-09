Guillermo Moreno hace eje en el combate a la inseguridad

El ex funcionario propone declarar la "emergencia en seguridad" y la intervención federal de las fuerzas policiales provinciales allí donde se vean desbordadas por el delito. "Si el presidente está decidido y tiene las herramientas, Los Monos no le duran un minuto", aseguró en un reportaje.

-A pocos días del comicio, ¿qué balance hace de su campaña en territorio bonaerense? ¿Cómo lo tratan las encuestas?

-Como a todo el mundo. Tenemos un margen de error relevante porque si en condiciones normales el margen de error era de 2,5/3 puntos, en estas circunstancias, dicho por los propios encuestadores, hablar de un margen de error de 5 o 6 puntos es casi normal. Con lo cual con 5 puntos o estás en 10 o estás en cero. Que es lo que le está pasando a todos. Por otro lado, las encuestas que tenemos nos dan un resultado muy satisfactorio. Mi sensación en la calle es altamente satisfactoria. Vemos mucho fervor y creo finalmente que es porque somos la única lista peronista.

-Hay una dispersión de la oferta peronista: está usted, Randazzo, Tolosa Paz, Santilli, Monzó y Joaquín De la Torre, todos en listas distintas

-Lo que pasa es que el peronismo no se caracteriza por sus dirigentes sino por su doctrina. La verdad, Randazzo puso de segunda candidata a una ex funcionaria del PRO que cuando habla parece que estuviera hablando Macri, y que hizo declaraciones muy destempladas para no decir equivocadas sobre el movimiento obrero diciendo que son parte del problema. íEso no es ser peronista! En el caso de Monzó, a quien respeto, que un peronista tenga que votar a un radical no es normal. En el caso de Santilli, el mismo dice ser afiliado del Pro y las políticas que hicieron en el gobierno está lejos del peronismo.

-¿A qué sectores sociales aspira llegar con su propuesta?

-El peronismo en su doctrrina plantea la armonía entre capital y trabajo. Por lo tanto somos aquellos que creemos que la mejor manera de transitar el vivir, es en comunidad organizada. Y evidentemente la mejor manera en términos de producción de bienes y servicios es la mancomunidad entre capital y trabajo. Y no el conflicto. La producción se maximiza en armonía. Por eso el peronismo confrontó con los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial: soviéticos y norteamericanos. De ahí la vieja consigna ni yankis ni marxistas. Los marxistas dejaron de ser un ejemplo y los liberales construyeron el mundo más desigual del que se tenga noticias con la globalización. Quedamos los peronistas que representamos los dos mundos: trabajo y producción.

-¿Qué pasa con los jóvenes nuevos votantes?

-Hay dos espacios políticos que están convocando a los jóvenes, uno es el de Milei que convoca al espíritu de rebelión de los jóvenes. Y el otro es el nuestro: en nuestros actos el 80% de los participantes son jóvenes. Porque somos los que les garantizamos patria por los próximos 70 años. ¿Qué es Milei? Es la rebelión ante este exceso de participación estatal, cuyo emblema es Kicillof. Tanto hablaron del estado que le quitaron oxígeno a los pibes. Le aventuro que los jóvenes que premian la libertad pero que también quieren la patria, van a terminar en el peronismo.

-Planes sociales vs. empleo de calidad, ¿cómo resolvería esa dicotomía?

Es muy sencillo, el peronismo ya lo supo hacer en la década ganada. Primero los equilibrios macroeconómicos, hay que recaudar más de lo que gastás, y por el otro lado Argentina le tiene que vender al mundo más de lo que le compra y con eso estaremos en condiciones de honrar los compromisos. Por otro lado, hay que recuperar la rentabilidad empresaria. Los superavits gemelos garantizan coherencia y continuidad en el tiempo. La rentabilidad empresaria se recupera primero con un insumo central que es la energía. Hay que hacer los costos de energía y poner las tarifas y el precio del combustible en función de esos costos, con un margen razonable de ganancia para los eslabones participantes.

-¿Por qué los alimentos están tan caros?

-La mitad de los alimentos se hace sobre tierras alquiladas en la pampa húmeda. Los dueños de la tierra se están llevando el 12% anual en dólares. Esto no puede ser. Proponemos una ley de alquileres para bajar violentamente el costo de los alimentos a través del costo de los alquileres de la tierra. Un tercio de lo que cobra el tambero se destina a pagar el alquiler de la tierra. Con estas intervenciones podemos pensar que estamos agarrando el toro por las astas con los costos de la energía y de los alimentos. Y con una correcta administración del comercio rápidamente las empresas recuperan la rentabilidad, incorporan trabajadores y ahí empieza a funcionar la rueda.

-Legalización de drogas, ¿cuál es su postura?

-Nosotros seguimos las opiniones de la Santa Iglesia. Solamente aquellos que no tienen en sus familias esas situaciones o aquellos que tiene a disposición 100 mil pesos para poner a su niño en una rehabilitación, pueden alentar la legalización. Los pobres de la patria no tienen esa posibilidad.

-¿Cómo afrontaría el problema de la seguridad?

-Nosotros planteamos la "emergencia en seguridad". Esto significa que el gobernador de la provincia le puede ceder el mando de la policía al presidente, que se tiene que hacer cargo de la seguridad de su pueblo. Todos sabemos quienes son los que venden el paco en el barrio o los que viven de lo ajeno. Todo eso se tiene que terminar rápidamente. Le garantizo que para 2023 el que no se quiera hacer cargo de la seguridad no va a poder ser ni siquiera candidato a presidente porque se lo va a reclamar el pueblo. Si el presidente está decidido a terminar con el delito ¿cuánto le duran Los Monos?