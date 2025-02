Gustavo Melella pide explicaciones al Gobierno Nacional por un radar británico ubicado en Tierra del Fuego

El conflicto con Leo Labs comenzó en 2023 cuando la empresa -que se presume británica pero figura como de capital estadounidense- montó la estación con el fin declarado de monitorear el tránsito de objetos en la órbita terrestre baja.

El gobierno de Alberto Fernández bloqueó su operación con el fin de preservar la seguridad nacional y con la sospecha de que podría recabar hacer inteligencia sobre la provincia que incluye a las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.

De empresa británica a estadounidense

Frente a esa decisión, Leo Labs pidió una reconsideración administrativa, modificó la filial en Argentina (Leo Labs Argentina SRL.) y completó nueva inscripción en el registro fueguino de dos sociedades ahora estadounidenses; Leo Labs US Holding Inc y Leo Labs US Ventures Llc, ambas con domicilio en Delaware (paraíso fiscal de Estados Unidos) para gerenciar la operación del desactivado radar satelital.

El 30 de enero pasado la secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico sur de Tierra del Fuego a cargo, de Andrés Dachary, remitió una nota con pedido de “pronto despacho”; recurso que en administración pública se emplea para que se resuelva de manera rápida un asunto pendiente; a la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (subsecretaría de Comunicaciones) de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para que se defina si la Presidencia autorizará o no la operación del radar satelital de Leo Labs Limited.

Fundamenta el pedido en el vencimiento del plazo razonable de 10 días que estipula la ley de Procedimientos Administrativos al requerimiento que había planteado el gobierno fueguino, el 2 de diciembre de 2024; a propósito de una respuesta del ministro Guillermo Francos en su informe de gestión N°141 ante el Senado cumplido el 24 de noviembre de 2024.

“Se aclara que en caso de que el Estado autorice el funcionamiento de dicho radar, se informarán tanto los responsables de controlar su funcionamiento en las jurisdicciones intervinientes, como así también se brindará un informe técnico que respalde dicha decisión”, decía la respuesta del jefe de Gabinete.

Se sabe que el expediente de Leo Labs pasó de Innovación, Ciencia y Tecnología a consideración de áreas técnicas del ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto.

Un riesgo para la seguridad nacional

Fue a partir de un Informe Técnico elaborado en la gestión de Jorge Taiana con aportes brindados por INVAP S.E, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), y la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa que se canceló en 2023 el permiso a Leo Labs.

Aseguraba que la estación terrena (el radar), era un “riesgo para la seguridad nacional”, que afectaba “severamente la soberanía” debido a la importancia geoestratégica de la zona y las posibles implicancias para la defensa nacional, ya que la estación podría permitir a terceros monitorear actividad satelital argentina.