De acuerdo a trascendidos de fuentes intervinientes en la causa, el registro fílmico rescatado dataría del mes de julio y ya se encuentra en poder de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

En esta misma línea, se supo que la magistrada se presentó el pasado viernes a la sede de la PSA en Ezeiza, en donde además se llevó información del teléfono de Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, también detenida y sindicada como cómplice.

Este nuevo elemento se suma a la causa que busca determinar lo ocurrido el último 1° de septiembre, cuando Sabag Montiel logró ponerse a un metro Cristina Fernández de Kirchner y con el arma en mano le gatilló en el rostro pero el disparo no salió porque no había ningún proyectil en la recámara del arma ya que no había accionado la corredera hacia atrás, movimiento que sí realiza en el video recuperado y que nuevamente enciende el debate sobre si efectivamente sabía o no utilizar la pistola.