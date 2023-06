“Ya se van, falta poco. Hay que tener paciencia”, afirmó el dirigente ante una multitud que lo ovacionó en el Club Talleres, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", afirmó el jefe de Gobierno porteño, quien también usó Twitter para exponer su propuesta.

Embed Todos queremos cambiar. Y todos queremos salir de esta pesadilla que estamos viviendo por culpa del kirchnerismo. Pero no todos los cambios son iguales. El que nosotros proponemos con @GerardoMorales y nuestro gran equipo es un cambio total y profundo. ABRO HILO — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 27, 2023

Rodríguez Larreta arrancó su discurso alagando a Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), luego de la dura semana que atravesó el jujeño por la ola de manifestaciones que en su provincia, motorizadas por la aprobación de una nueva constitución.

Al abordar algunas de sus principales propuestas, Larreta hizo hincapié en “bajar los impuestos al trabajar, bajar la burocracia que implica contratar a un trabajador, modernizar el sistema laboral y terminar con la industria del juicio, que es una catástrofe”. También se refirió a “cambiar el sistema de planes sociales que atentan contra el trabajo”.

Con respecto a su plan educativo dijo que planea implementar en todo el país los 190 días de clases, que actualmente rigen en la Ciudad, y la jornada extendida para los alumnos con problemas de aprendizaje.

Al referencia a lucha contra la delincuencia y el avance del narcotráfico adelantó que van a conformar un cuerpo de elite para perseguir y meter en prisión a los narcos.

Además, el mandatario porteño estuvo acompañado por el diputado y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, al que también llenó de elogios y vaticinó su victoria en territorio bonaerense.

En esa línea, el socio fundador del PRO, junto a Mauricio Macri, hoy enfrentados, relató: "Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público. Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos".

Para Rodríguez Larreta, el escenario después de las elecciones no será "para un líder mesiánico" o "carismáticos" y agregó: "Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo".

Durante el acto en el Club Talleres, ubicado en el Municipio de Tres de Febrero, que gobierna su aliado Diego Valenzuela, también se destacó la presencia de: Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires; Waldo Wolff, precandidato al Parlasur; José Luis Espert y Cynthia Hotton, precandidatos senadores nacionales por la PBA; Miguel Pichetto, SIlvia Lospennato, Mónica Frade y Mariana Stilman, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; Florencia Arietto y Claudia Rucci, precandidatas a legisladoras provinciales de Buenos Aires; Maximiliano Ferraro, precandidato a diputado nacional por la Ciudad.