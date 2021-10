Jaime Perczyk: "Pagar un viaje de egresado es una estrategia política válida"

Perczyk, que asumió en el Gabinete tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias del 12 de septiembre, remarcó que "el verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen".

"No se está regalando, Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela. Esto no va a pasar durante la campaña electoral. Hay que ver por qué se financia esto. En algunas provincias se financian otras cosas. No me parece que la discusión sea esta. La discusión es en qué se invierte y cómo los chicos terminan dos años que fueron tremendos para ellos", sostuvo en declaraciones a CNN radio.

Perczyk-Kicillof.jpg El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk opinó sobre la medida que anunció el gobernador Axel Kicllof relacionada a regalar viajes de egresados. Archivo.

"Me parece que es una estrategia política válida. Jurisdicciones con otro color político financian campamentos y también viajes. Esta no es una novedad en la Argentina. El gobernador tomó la decisión de anunciarlo. Es parte de la política educativa. No tengo claro cuánto cuesta", apuntó el funcionario.

Al ser consultado sobre lo que la pandemia causó en el ámbito de su cartera, Perczyk opinó: "Es evidente que (la pandemia) tiene consecuencias en todo, consecuencias colectivas e individuales. Una consecuencia que para mí ha sido tremenda y muy dolorosa es los chicos y las chicas que se desvincularon de la escuela; aquellos que se desvincularon absolutamente y aquellos que tuvieron una vinculación intermitente".

"Para el gobierno pero para la sociedad toda me parece que eso es algo que no podemos sostener y es algo que tenemos que resolver", agregó y dijo que el otro tema es "trabajar para la presencialidad plena, que son cuestiones de rutina y de hábitos pero también de inversiones del Estado para mejorar las escuelas".

El sucesor de Nicolás Trotta marcó como un tercer tema la necesidad de "recuperar aprendizajes y garantizar que los alumnos aprendan. Lo que es prioritario hay que aprenderlo. Y para eso es necesario enseñar más y mejor”.

Aseguró también que "estamos yendo a buscar a una gran cantidad de chicos que se desvincularon o tuvieron una vinculación intermitente. Y están volviendo. Las escuelas hacen una gran esfuerzo y los va a buscar. Algunos nos va a costar más que regresen".

En ese sentido, indicó que según "un primer estudio del del ministerio de Educación, un millón de chicos se han ido o desvinculado en forma intermitente. Es un número que marca que tenemos un problema y hay que resolverlo".