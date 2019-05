Javier Milei, otra vez en la polémica: "Si sos sub 30, andate del país"

Hace poco menos de un mes, trascendió que en el primer trimestre del año bajaron sus persianas alrededor de 5 mil locales comerciales en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, a razón de 2536 en enero, 1100 en febrero y 1420 en marzo.

Sin los datos de abril a disposición, se estima que en ese primer trimestre solamente se perdieron unos 20 mil puestos de trabajo. Ante este panorama, se abrió una nueva tendencia que hace recordar las peores épocas: el autoexilio de los jóvenes hacia costas más prometedoras.

ADEMÁS:

En este marco, el economista Javier Milei volvió a poner el dedo en la llaga del Gobierno al aconsejar que no duden en irse del país. “Si sos sub 30 les diría que se vayan del país. En este país, claramente, los políticos no van a hacer una reforma en contra de ellos, por ende, con la presión fiscal más alta |del mundo, que para el que está en blanco es del 70 por ciento, les recomiendo que se vayan porque este país es inviable”, dijo.

Pero además, Milei llamó a “identificar al enemigo” en la figura de la clase dirigente. “Si se quieren quedar o están arriba de 30, identifiquen quién es el enemigo. Los enemigos son los políticos y hay que ir contra ellos. Ellos son los que nos roban el futuro. Esa es la batalla, hay que arrinconarlos y demostrarles que sabemos que son unos sociópatas inútiles que nos quieren convencer que somos unos inválidos mentales en todos los aspectos de la vida, y que eso es falso. La verdad es que los inválidos mentales son ellos y son unos parásitos que necesitan vivir de nosotros”, aseveró.