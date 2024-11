Javier Milei recibirá a Emmanuel Macron en Buenos Aires

La fecha aún debe ser confirmada, pero el encuentro, que estará a cargo del designado canciller, Gerardo Werthein, se producirá antes de la cumbre del G20 que se realizará el 18 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

La visita fue confirmada este jueves y terminó de definirse en el encuentro que tuvo la secretaria General dela presidencia, Karina Milei, en París con la esposa del jefe de Estado europeo, Brigitte Macron, en París, a la que fue acompañada por el embajador argentino Ian Sielecki.

Se tratará de una de las primeras actividades oficiales que tendrá a su cargo el flamante canciller Gerardo Werthein. En medio del encuentro del G20, Milei también habrá otra visita europea de enorme relevancia: el 19, un día después de concluida la cumbre, estará en Buenos Aires la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Javier Milei había viajado a la capital de Francia para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. En ese contexto, el encuentro a solas entre ambos mandatarios se produjo el 26 de julio en el mediodía parisino.

image.png

El Gobierno, sobre la salida de Mondino: "su voto en la ONU fue inconsulto"

El Gobierno aclaró hoy detalles sobre el desplazamiento de Diana Mondino y remarcó que la ahora ex canciller "mantuvo el voto histórico de la Argentina sobre el embargo a Cuba sin consultar" a Presidencia, lo cual consideraron que fue "un error" que le costó el cargo.

"Estamos viendo todavía como fue el proceso interno en Cancillería que derivó en este voto", precisó un influyente funcionario con despacho en Casa Rosada, en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Balcarce 50.

Al respecto, admitió que fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores nadie en Presidencia sabía que se venía esta votación de la ONU y que Mondino no consultó previamente la postura a tomar ni al Presidente ni a la Jefatura de Gabinete.

La misma fuente desechó de plano las versiones de que Mondino votó de esa forma a propósito para acelerar su desvinculación de la gestión de Javier Milei: "Nada que ver, Diana quería seguir siendo canciller", sostuvo.

Consultado sobre si la postura de Mondino se justificaba con el hecho de que si la gestión libertaria está a favor del libre mercado y comercio, en consecuencia debería estar en contra del embargo a Cuba, el dirigente respondió que "no todo es blanco o negro", dando a entender que el Gobierno, ante esa disyuntiva, privilegia más su rechazo a las dictaduras y su alineamiento internacional con los Estados Unidos e Israel.

También desestimó que el voto favorable a la isla caribeña pueda justificarse con la cuestión Malvinas, ya que Cuba actualmente preside el Comité Especial de Descolonización de la ONU y quizás convenía no tensionar con la nación comunista. "Votes como votes en la ONU, la cuestión Malvinas está trabada y seguirá trabada", consideró en ese sentido.

No obstante, en la gestión libertaria no mostraron grandes resquemores con Mondino y la calificaron como una dirigente "valiosa", deslizando así que pese a ese tropiezo no descartan que la ex canciller siga, cumpliendo otro rol, dentro de la estructura de La Libertad Avanza.

No obstante, aún su futuro es incierto y las fuentes consultadas no descartaron que Mondino pueda ser candidata legislativa el año próximo, aunque aclararon que "todavía falta mucho para armar las listas" de las elecciones de 2025.

Sobre quien reemplazará a Gerardo Werthein, nuevo canciller en lugar de Mondino, al frente de la Embajada argentina en Estados Unidos, señalaron que se esperará primero que se realicen las elecciones presidenciales en ese país.

"Vamos a esperar y de acuerdo a quien gane (el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris) elegiremos a un embajador que tenga el mejor perfil posible para lograr un vínculo estrecho con el nuevo presidente", precisó el funcionario.