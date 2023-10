Jesica Cirio, tras la denuncia por enriquecimiento ilícito: "Tengo todo en blanco"

Al ser consultada sobre la denuncia por enriquecimiento ilícito, Cirio fue contundente: “Me dijo que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todos sus trabajos en blanco”. “Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo”, agregó la modelo y conductora.

Aunque varios rumores habían indicado que la modelo podría ausentarse del ciclo para evitar el escándalo, la panelista aclaró que esto no es así: “Con respecto a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) me dice que todos sus compañeros se solidarizaron con ella, que recibió mensajes muy amorosos, que está todo tranquilo y este domingo irá a hacer su trabajo normalmente”.

Por otro lado, según Varela reveló, Cirio habría descubierto el nombre de otra famosa que estuvo con Insaurralde cuando aún estaban casados: “Ella me da otro nombre de una mujer del medio que estuvo con él este último año, que a ella le llegó cuando todavía estaba juntos. Se lo confirmó un abogado cercano a ella”.

La decisión de Telefe con Jesica Cirio por el escándalo con Martín Insaurralde

Por otro lado, en el programa de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la panelista Mariana Brey dio una versión sobre la decisión que tomó Telefe con el futuro de Cirio en “La peña de Morfi”.

“A mí me llega la información concreta de que a Jesica Cirio el canal le soltó la mano. ¿Qué significa eso? Significa que del tema se puede hablar libremente, que no hay ningún tipo de censura”, aclaró Brey.

“Es un tema que le importa a todo el país porque hay un político involucrado en el medio, el tema es grave e involucra a todos los argentinos porque hay un político corrupto, que es el símbolo de la corrupción, se llama Martín Insaurralde, y como él hay muchos. Entonces, los canales y las empresas no pueden hacer oídos sordos”, agregó la periodista de espectáculos.

Según Brey, Telefe no echará a Cirio de “La peña de Morfi”, pero sí los ejecutivos tendrían pensado cómo llegar a una salida.

“Telefe no tiene la intención de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situación decirle ‘no te queremos’... Ahora le sueltan la mano, el tema se va a seguir haciendo en el canal y en algún punto, es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios, porque en un momento la cosa va a ser tan incómoda que no le va a quedar otra que irse”, sentenció.

Cabe recordar que el canal de las pelotas ya vivió hace pocos meses un escándalo que, precisamente tuvo a "La Peña de Morfi" como protagonista, y es el de Jey Mammon y la denuncia de abuso sexual de una expareja que era menor de edad, Lucas Benvenutto.

En ese caso, Telefe acordó con Mammon una suerte de licencia de la cual jamás retornó, y poco después se decidió su reemplazo por Georgina Barbarossa y más recientemente, la llegada de Diego Leuco.