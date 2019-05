José Cano y Ricardo Bussi casi terminan a las piñas

En el video, que fue difundido por el propio periódico organizador del evento, se ve a Bussi insistir: "Fijate con quién te asocias, yo sé cosas de ustedes que jamás he dicho".

A lo que Cano le responde de forma tajante: “Vos dijiste durante cuatro años públicamente que me financia el narcotráfico”.

"¿Y la campaña que ustedes me siguen haciendo por redes sociales?", contrarrestó para que el opositor le aconsejara: "No te queda bien victimizarte, Ricardo. No te queda bien victimizarte".

Y más punzante, lanzó: "A ustedes los financia la mafia. La mafia los financia a ustedes".

