Juan Grabois aseguró que van a haber "20 Guernicas"

Dijo que “van a haber 1, 5, 20 Guernicas en la medida en que no se resuelva el problema del acceso a la tierra”.

También sostuvo que “cualquier familia humilde o de clase media debería poder acceder a un lotecito y pagarlo en cuotas en un país donde el problema no es la escasez de tierra”, en diálogo con la radio Futurock.

Grabois agregó que “el foco de la atención hoy está en Guernica, en Argentina ha habido un promedio de 120 tomas de tierras por año en los últimos 30 años”.

Sostuvo también que “los problemas sociales no se resuelven con violencia sino con diálogo”. Al respecto, planteó que una posible solución sería “la producción de lotes con servicios. Es una salida extraordinaria para los trabajadores y los vecinos que no tienen un techo propio porque alquilan o porque no pueden seguir viviendo hacinados en una barriada”.

“Hay que reactivar la economía y la actividad”, opinó, y resaltó que desde el CTEP y otras organizaciones sociales impulsan “políticas de tierra, techo y trabajo” al tiempo que buscan “convencer al Gobierno de que es muy importante que haya un ingreso al universo amplio de personas. Veo como una paradoja que en Brasil, con un gobierno de derecha neoliberal, se haya reducido la pobreza y en Argentina se haya ampliado. Bolsonaro estableció la Renta Brasil, por un cálculo electoral seguramente, y les puso 100 dólares en el bolsillo a cada brasileño de sectores populares o de clase media baja”.

ENCUENTRO CON CAAMAÑO

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó a Juan Grabois, información encontrada en el organismo sobre el dirigente y la organización social.

Los documentos incluyen informes de inteligencia y filmaciones realizadas en manifestaciones, producidas por distintas dependencias de la AFI durante la gestión anterior, en todas las delegaciones del país, informó ese organismo en un comunicado.

Asimismo, sostuvo que la documentación fue relevada como parte del procedimiento de acceso a la información pública que lleva adelante el organismo.

La Agencia Federal de Inteligencia, por otra parte, puso a disposición de los ciudadanos que quieran "solicitar la información obrante en el organismo" el correo electrónico: informacion.publica@afi.gob.ar .