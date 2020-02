"Soy uno de los tantos presos políticos que hay en el país. (El ex presidente Mauricio) Macri se dedicó a hablar con los jueces, que no fueron imparciales", sostuvo el dirigente sindical, quien la semana pasada recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diálogo con FM Delta, Medina afirmó que "tiene que haber un cambio de carátula de forma urgente o sino la intervención del Presidente" Alberto Fernández, ya que consideró que "por supuesto" un indulto del Poder Ejecutivo es una salida posible.

De todos modos, aclaró: "Le diría que no se preocupe por mí: nosotros vamos a seguir luchando por la causa que tengo. Sé que tengo la verdad, nunca mentí, sé quién soy. El temor que tenía el Gobierno anterior era por cómo me apreciaba y amaba la gente de mi región. Soy un dirigente de la base. Me banqué 27 meses preso injustamente y voy a seguir bancando lo que venga".

En ese sentido, el ex secretario general de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunció que antes de ser detenido lo fue a "apretar gente de (el ex ministro de Trabajo Jorge) Triaca".

La Cámara Federal de la Plata había otorgado la semana pasada el beneficio de la prisión domiciliaria al sindicalista, quien pasó dos años detenido en la cárcel de Ezeiza en el marco de las causas por presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, extorsión reiterada y coacción agravada.