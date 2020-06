Julio Sahad, diputado nacional por La Rioja, dio positivo de coronavirus

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", informó el diputado nacional, quien además es el presidente del PRO riojano.

ADEMÁS:

Coronavirus: 13 nuevas muertes por Covid-19 en Argentina

Fueron rehabilitados todos los permisos de circulación y se podrá ir a trabajar normalmente

"Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado. Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", añadió Sahad.

Ante este panorama, el Congreso de la Nación activó el protocolo sanitario correspondiente para casos positivos del virus y paralelamente se busca trazar la cadena de contactos que tuvo el legislador nacional en los últimos días.