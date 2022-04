A través de una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la Nación y que contó con la participación de todos los presidentes de bloque del principal espacio opositor, los legisladores nacionales dejaron en claro que el fallo de la Corte "no es opinable", por lo que cualquier maniobra que adopte el oficialismo "puede llevar a un camino de gravedad institucional que le puede hacer muy mal al país".

Al respecto, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara Baja, Mario Negri, le exigió al presidente Alberto Fernández que retire el pliego del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, nominado en el Senado para ocupar un lugar en la Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires.

"No toleramos ninguna maniobra dilatoria, lo necesita el país, es urgente, hay que salir de la gravedad institucional y el desaliento contra el máximo tribunal", remaró Negri.

En esta misma línea, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, llamó "a la reflexión a Sergio Massa y a Cristina Kirchner para que retomen el camino de la racionalidad" y de esa manera, acaten la resolución del máximo tribunal.

"No tiene libre interpretación política, sino que es de cumplimiento efectivo", precisó Ritondo, y en sintonía con Negri, pidió que haya un pronunciamiento "hoy mismo".

Por su parte, Humberto Schiavoni, líder de la bancada del PRO en Cámara Alta, manifestó: “Este es un tema de gravedad inusitado. El fallo de la Corte es muy claro, no es opinable sino acatable. Hemos reiterado la nota a la presidenta del Senado la propuesta para que por el bloque del PRO, que es el que nos corresponde como segunda minoría, asuma el senador (Luis) Juez. No tiene ningún tipo de doble interpretación".

Y cerró su intervención: "Queremos instar al presidente de Diputados y a la presidenta del Senado a cumplir con un fallo de la Corte Suprema. Es una situación a la que no deberíamos estar expuestos los argentinos ni muchos menos quienes tenemos cargos de representación”.

En tanto, Alfredo Cornejo, de la UCR, sostuvo: “Esta es una posición institucional que deberían acatar tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa. Inmediatamente deberían estar cumpliendo con el envío de estas representaciones al Consejo de la Magistratura. Ellos son meros intermediarios y deben cumplir. No está sujeto a la opinión de Cristina o Massa”.

El senador por Córdoba, Luis Juez, y la diputada por Santa Cruz, Roxana Reyes, funcionario que ocuparían las vacantes reservadas para la segunda minoría, también formaron parte de la conferencia de prensa.

Fue justamente el legislador de la provincia mediterránea quien mostró mayor vehemencia en su discurso y espetó: “No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Massa puedan hacer del tema. Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”.

Y agregó: “Si acepté representar a la oposición en el Consejo no es para andar haciendo papelones y mendigando un cargo. Le sugerimos al oficialismo que le planteara al presidente de la Corte una prórroga toda vez que había un trámite parlamentario en marcha que tenía media sanción. Jugaron con todos los tiempos, destruyeron todas las instituciones, empujaron a un puntero político devenido en juez federal a tomar una decisión horrible, con lo cual quiero decirles cuál es la seriedad de lo que estamos planteando”.

“Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias”, concluyó sin vueltas Juez.