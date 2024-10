Karina Milei presidió un acto libertario en La Plata

"A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo", expresó la herma del presidente javier Milei, luego de que simpatizantes libertarios denunciaran haber sido agredidos antes del encuentro.

La funcionaria estuvo acompañada por el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en un acto que se desarrolló en el Club COPARA de Villa Elvira.

"Quieren que el gobierno fracase"

Ante los presentes, la líder del partido afirmó que desde la oposición "quieren que este gobierno fracase". Y agregó "Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina", arengó.

"No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con LLA fuerte para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante", enfatizó la hermana del presidente Javier Milei.

En tanto, Menem sostuvo que en 2025 LLA hará "lo imposible" para tener "90 legisladores" en el Congreso.

"Vamos a sostener el rumbo del Gobierno como lo hacemos desde hace diez meses, y quienes nos insultan no pueden decir nada porque manejaron el país durante 25 años, prohibido olvidar", señaló el presidente de la Cámara de Diputados.

Sobre las elecciones del año próximo, sostuvo que "no vamos a hacer alianzas electorales, vamos a hacer alianzas ideológicas". "Necesitamos dirigentes firmes y leales que defiendan las ideas de la libertad", subrayó Menem.

La provincia de Buenos Aires, "corazón del proyecto nacional libertario"

Por su parte, Pareja, quien fue el encargado de presentar a Karina Milei y a Martín Menem, señaló que "la provincia de Buenos Aires es el corazón latiendo de este proyecto nacional libertario".

"Hoy desde la provincia contamos con las herramientas necesarias para que el Presidente haga lo que tenga que hacer", destacó.

El acto de LLA en La Plata fue parte de la "consolidación del partido a nivel nacional para competir en todos los distritos de la Argentina", indicaron fuentes del partido liberal en un comunicado.

Durante la previa del encuentro en la capital de la provincia de Buenos Aires, militantes libertarios denunciaron haber sido agredidos con piedras e insultos en el barrio de Villa Elvira.