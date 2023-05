Kicillof anunció un aumento del 30% para jubilados que cobran la mínima

El aumento será para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) y, además, Kicillof anunció la entrega de anteojos para 9 mil jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario bonaerense efectuó estos anuncios durante un acto en la Casa de Gobierno bonaerense, al detallar la segunda etapa del plan "IPS Más Cerca", en el que estuvieron presentes la vicegobernadora, Verónica Magario, y la titular del IPS, Marina Moretti.

"Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando uno en la tele escucha a representantes de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, de dinamitar todo, la experiencia histórica en Argentina y el planeta entero es que siempre se la han agarrado con los jubilados, un sector que es más vulnerable", señaló el Gobernador.

Anunciamos un aumento del 30% a jubilaciones y pensiones mínimas, lo que significa un incremento del 142% desde mayo de 2022, y presentamos la segunda etapa del programa "IPS más cerca" junto a @marinamorettiok y @magariovero.#DERECHOalFUTURO

Remarcó que "no hay candidato de la derecha que no hable de la necesidad de reducir lo que consideran gastos y los jubilados vuelven a ser la primera presa que la derecha busca cuando tiene estas políticas de ajuste. No tienen originalidad, siempre han hecho lo mismo".

"A veces el ajuste lo hacen de manera solapada, con la dificultad de los trámites, los vericuetos kafkianos son parte del ajuste, pierden derecho y el ajuste se hace casi sin costo", afirmó.

Kicillof sostuvo que a la derecha "le molesta cuando el Estado se vuelve más cercano y eficaz, se dan cuenta que se va a cumplir con la obligación de cubrir con esos derechos pendientes y se horrorizan".

Kicillof destacó el aumento del 30% para las jubilaciones y pensiones mínimas y celebró "la decisión de que 9 mil beneficiarios reciban sus anteojos, es un presupuesto para ellos y es importante que el Estado, junto a la Fundación del Banco Provincia les de una respuesta.

La apertura de las 10 sedes regionales serán en Mercedes, San Nicolás, Junín, General Pueyrredón, La Matanza, Bahía Blanca, Olavarría, La Plata, Tres de Febrero y Avellaneda.

Provincia presentó un programa para fortalecer las residencias medicas

Kicillof, junto al ministro de salud, Nicolás Kreplak, lanzaron el "Programa de Fortalecimiento para los Residentes", una medida que se enmarca dentro del Plan Quinquenal que anunció el Gobierno en el Congreso Provincial de Salud 2023.

El programa busca generar incentivos para aquellos profesionales en formación que elijan las residencias en especialidades priorizadas por el Ministerio de Salud bonaerense, tales como las especialidades clínica médica, pediatría, neonatología, terapia Intensiva, medicina general y psiquiatría.

Al respecto, kicillof afirmó que el programa fue consensuado en "articulación con cada uno de los actores y de los elementos que componen nuestro sistema de salud".

En ese sentido agregó: "No tiene sentido que solucionemos la falta de clínicos o de pediatras en el sistema público provincial a expensas de que empiecen a faltar en el sistema público municipal; en el sistema de las obras sociales o en el subsistema privado".

"Más salud, más cuidados"

El plan integral de fortalecimiento de especialidades médicas busca incentivar el ingreso formación y permanencia de profesionales médicos de especialidades que hoy están en déficit, como clínica médica; pediatría; neonatología; terapia intensiva;medicina general, y psiquiatría.