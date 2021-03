El gobernador bonaerense volvió a asegurar su inocencia respecto a los cargos por los que fue procesado, y repasó el reporte realizado por los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia, en el que punto por punto se responde a las acusaciones en su contra.

A continuación, algunas de las frases más destacadas del mandatario provincial:

“Este juicio nunca se debería haber realizado porque no hay ningún delito”.

“Cuando me citan a indagatoria en esta causa, reviso el expediente y veo que la única vez que aparecía mi nombre era cuando me menciona Marcelo Bonelli”.

“La causa estaba plagada de 'cut and paste' de sitios de Internet”.

“Esta causa es una vergüenza de punta a punta, y es una vergüenza tener que estar explicando esto hoy”.

“Con la elevación a juicio oral, Bonadío nos traba un embargo, sin ningún elemento. Un embargo que yo todavía tengo, cinco años después. Tengo los bienes inhibidos y embargados”.

“Yo creo que a esta altura de este engendro, con este peritaje, citarnos a nosotros a un juicio oral, sentarnos para el show mediático en el banquillo de los acusados... Creo que es el momento indicado para que se determine que aquí no hubo delito”.

“En el Tribunal Oral, cuando ya estaba este peritaje, dos de los tres jueces dijeron que no correspondía no hacer el juicio porque algunos de los acusados no explicitamos que no queríamos el juicio. Miren: desde el día uno estamos diciendo que esto no es delito y pidiendo que nos absuelvan. Dedíquense a juzgar las millones de cosas en las que este país los necesita”.