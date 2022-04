Kicillof tuvo un furcio y Santilli salió a cruzarlo

Rápidamente, el diputado por Buenos Aires de Juntos Diego Santilli salió al cruce de estas palabras en Twitter, compartiendo el video con el desliz del mandatario provincial.

“Alguien tiene que pagar todo esto”, dice @kicillofok. Sí, es cierto, la fiesta del kirchnerismo la pagan los bonaerenses. Se nos ríen en la cara”, escribió Santilli.

Ante esto, Kicillof retrucó en la misma red social: “No existe una contradicción entre impulsar la producción y cuidar el ambiente: vamos a producir más y a distribuir mejor, con inclusión social y atentos a la sustentabilidad”.

Los tweets de ambos dirigentes se hicieron virales rápidamente, cosechando todo tipo de comentarios.

Por su parte, Axel Kicillof, aseguró que “no hay forma de sostener políticamente un proceso de crecimiento, si éste no implica un proceso de inclusión social y redistribución de la riqueza”.

"Néstor y Cristina nos enseñaron que no alcanzaba con crecer, sino que hay que atender la distribución. En los 12 años de sus gobiernos se demostró que no había forma de sostener social y políticamente un proceso de crecimiento, si éste no era un proceso de inclusión social”, dijo el gobernador bonaerense, quien destacó la necesidad de lograr la ”distribución de la riqueza”.

El mandatario provincial formuló esas declaraciones al encabezar -junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar- del acto del lanzamiento del Plan 2022-2023 de esa cartera, que se realizó en el Estadio Único Diego Maradona, en La Plata.

"No hay que crecer primero para después distribuir; es al revés: la única forma de sostener durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso”, expresó Kicillof, quien estuvo acompañado además por el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié.