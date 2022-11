La balanza comercial tuvo un superávit de US$1.827 millones

La facturación por las exportaciones subió 15,1% al alcanzar los US$.7.901 millones y las importaciones crecieron 15,8% al totalizar US$ 6.074 millones, precisó el Indec.

En los primeros diez meses de 2022, la exportación acumuló un alza de 15,3% interanual; y la importación, de 38,2%. La balanza totalizó un superávit de US$ 4.406 millones.

FiMK1lwWIAAcGXw.jpg Indec: balanza comercial.

En octubre de 2022, las exportaciones alcanzaron 7.901 millones de dólares y las importaciones, US$ 6.074 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 15,4% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 13.975 millones. La balanza comercial registró un superávit de US$ 1.827 millones.

Las exportaciones aumentaron 15,1% respecto a igual mes de 2021 (1.038 millones de dólares) debido a un incremento de 6,4% en los precios y de 8,2% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las exportaciones ascendieron 7,0%, y la tendencia-ciclo 0,3% con relación a septiembre de 2022.

Todos los rubros registraron variaciones positivas: productos primarios (PP), 30,4%; combustibles y energía (CyE), 21,9%; manufacturas de origen industrial (MOI), 16,7%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1,2%.

FiMJ39XXEAAmxqP.jpg Indec: importaciones y exportaciones.

Las importaciones se incrementaron 15,8% respecto a igual mes del año anterior (827 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 7,0% en los precios y de 8,3% en las cantidades.

En términos desestacionalizados, las importaciones descendieron 8,4% y la tendencia-ciclo, 2,3% con relación a septiembre de 2022. Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo resto, que cayó 42,1%, fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

Vehículos automotores de pasajeros (VA) creció 94,2%; combustibles y lubricantes (CyL), 52,9%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 24,2%; bienes de capital (BK), 14,6%; bienes de consumo (BC), 11,6%; y bienes intermedios (BI), 4,8%.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 1.827 millones, US$ 212 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$1.615 millones.