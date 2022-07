La CTA anunció que se sumará a la marcha de la CGT del 17/8

"Nos vamos a sumar a la marcha del 17 de agosto de la CGT, a la que vamos a llegar con movilizaciones en todo el país porque tiene que haber una gran marcha nacional para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares", comunicó el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yaski, en declaraciones a la AM 750.

La concentración para el 17 de agosto está prevista que se haga en el Obelisco y desde allí los manifestantes llegarán al Congreso Nacional.

"Hay que iniciar un proceso de movilizaciones para que el pueblo en la calle sea protagonista de una agenda que contemple una respuesta para lograr salir de esta situación con más democracia, más distribución y justicia social y no con más ajuste", continuó el gremialista.

Yaski consideró que el país está "en medio de un ataque especulativo de sectores que quieren desestabilizar al Gobierno y que golpean en la fragilidad de la situación económica que se ve favorecida por lo que está pasando en el mundo con la guerra y el aumento de precios".

El diputado sostuvo también que "hay sectores que quieren que el Gobierno no termine su mandato porque, si no, no se explica tantos aumentos de precios y la presión especulativa con el valor del dólar".

El gremialista criticó también la gestión del actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni: "Habla como si estuviera en otro país, hace cinco meses que tiene un pedido para actualizar los haberes jubilatorios de docentes y no hace nada".

Durante la jornada del jueves, la CGT anunció el paro y movilización para el 17 de agosto, justo en el día en que se conoció el índice de inflación del mes de junio, de 5.3 por ciento.

Los sindicalistas informaron que la marcha será debatida por el Consejo Directivo de la CGT el 21 de julio para formalizar la decisión de ir a la protesta.