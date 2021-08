La Justicia ordenó reabrir la causa del Vacunatorio VIP

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña hicieron lugar a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, puesto que el fiscal natural Eduardo Taiano no había apelado la decisión de la jueza de primera instancia.

La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraba efectivamente el personal de salud, pero también el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo -comorbilidades-. Por ello, estableció que en estos casos no existió delito, porque no es algo que esté descripto en el Código Penal.

Si bien la jueza Capuchetti no había cerrado totalmente la investigación, dado que siguió analizando la situación de 5 casos en particular, ahora los jueces de la Cámara Federal le ordenaron que, tal como reclamó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), avance con la pesquisa sobre los 70 casos.

"¿Por qué ellos (en relación a los 70 vacunados), y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación", subrayaron los jueces.

El archivo parcial de la causa había sido un total de 65 sobre un total de 70 personas vacunadas. Entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios como el presidente de la Nación.

"Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi en el fallo.

Los camaristas encomendaron a la jueza "el desarrollo de las medidas pertinentes para develar cada uno de esos interrogantes a fin de precisar la adecuada gravitación de los hechos y, de existir, el correcto deslinde de las consecuentes responsabilidades", según la resolución.

La jueza tenía tan sólo bajo investigación cinco casos pero ahora deberá investigar tal cual le impuso la cámara a los vacunados considerados vip el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa, el diputado Eduardo Valdez, periodistas como Verbitsky y empresarios.