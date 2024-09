La mamá de Fabiola Yañez declaró que Alberto Fernández agredió a su hija cuando estaba embarazada

De acuerdo con lo que trascendió, en su declaración ante el fiscal Ramiro González la mujer contó que vio al expresidente agredir a la denunciante cuando estaba embarazada. "La zamarreo y empujó", indicó sobre un hecho que habría ocurrido cuando Yañez llevaba 8 meses de gestación de Francisco, el hijo en común de la pareja.

Luego, en otro tramo de su testimonio, Verdugo contó que estuvo presente el día que Fernández envió a un asistente con un sobre con dinero para que Fabiola se hiciera un aborto en 2016. “El gordo Rodríguez le llevó la noche anterior un sobre con papel madera con plata para que se saque al nene al día siguiente”, relató.

La referencia podría tener que ver con Daniel Rodríguez, quien se desempeñó como casero de la Quinta de Olivos durante la Presidencia de Fernández. Se trata de una persona que ya fue citado como testigo en la causa y que ante la Justicia negó haber visto escenas violentas.

Fabiola Yañez Celular Justicia.jpg Fabiola Yañez, el día en que declaró desde España en el marco de su denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género.

La testigo también mencionó una noche en la que había escuchado gritos en el chalet de Olivos, situación que la hizo ingresar al dormitorio en el que estaba su hija. “Ella se estaba agarrando la cara y cuando corrió su mano pude ver que tenía cinco dedos marcados en el rostro”, precisó ante la pregunta del fiscal.

Al avanzar en su declaración testimonial, la madre de Yañez confirmó algo que su hija había planteado ante la fiscalía: "Él la amenazaba constantemente diciéndole que le iba a sacar al chico". Y cando el fiscal le consultó sobre el moretón en el ojo derecho de Fabiola, que constituye uno de los nueve hechos imputados a Alberto Fernández, la madre de la denunciante señaló: “Ella va a Misiones muy bien maquillada y cuando llegó, me mostró y vi el golpe, por dos días lo vi. A mí no me podía mentir, me dijo que le había pegado un manotazo”.

Verdugo viajó desde Madrid para presentarse a declarar en la causa iniciada por la denuncia de su hija. Aunque había sido una de las primeras personas en ser convocadas como testigos por la Fiscalía desde el inicio de la investigación su testimonio se retrasó, debido a que originalmente se planteó que debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional.

Hasta el momento, la Justicia logró establecer una cronología de los hechos gracias a los testimonios de los testigos, entre los que se encuentran amigos, familiares, exempleados y otras personas de interés en la causa. Las declaraciones se complementan con las fotos, videos y audios que la abogada Mariana Gallego entregó desde que Yañez decidió avanzar judicialmente contra el exmandatario.