La discusión de las invitadas se originó tras el debate por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta y la denuncia penal de la actriz Florencia Peña por “violencia de género mediática, institucional y simbólica” contra los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

“Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas. Uno, es la misoginia que la tienen los dos bandos. Y el otro es la falta de respeto cuando todos teníamos que estar adentro”, afirmó la panelista, en referencia a la cuarentena. “Te escuché en una entrevista y no emitiste opinión. ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error?”, añadió, crítica.

La dirigente política explicó los motivos. “Todo aquel que piensa distinto a esa verdad única que expresa el kirchnerismo es siempre atacado, sacado de contexto. Lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia...”, comenzó Bullrich. “El maltrato no es parte de la democracia”, la interrumpió Fernández. “La democracia tiene un contrato, cuando se rompe y te pueden decir que sos igual que la dictadura, hace que quienes son parte del gobierno encubran todo lo que hace una persona que es de su bando”; continuó la presidenta del PRO.

ADEMÁS:

El argumento no contentó a Cinthia Fernández, que le respondió: "Es infantil la explicación, porque maltrataron a una mujer, de un lado y del otro. No importa. Hay dos cosas que hay que separar. Me parece que están tratando de tapar con misoginia. Una cosa es criticar los ingresos en plena cuarentena y otra es maltratar a una mujer. Te lo digo como mujer, no te lo estoy diciendo como política. Vos no podés decir, yo no critico a los míos".

"Yo no banco, hay que entender lo que es la profundidad del kirchenerismo", la interrumpió Bullrich.

"Dejame hablar, porque sino es un monólogo", protestó Fernández y lanzó: "Pero acá no hablamos de ideología. Acá no hablamos de un lado y del otro..."

"Vos no hablas de ideología por que no sé en qué país vivís", le espetó Bullrich, en el momento más candente del programa.

Hacia el final, cuando la conductora organizó un ping pong temático sobre diferentes mujeres de la política, las dos notaron que tenían más cosas en común que las que pensaban. “Le quiero decir una cosa porque me quedé mal”, comenzó la Fernández juntando las manos. “Mi vehemencia fue por el tema de la mujer, no es ideología ni nada”, agregó. Y no esquivaron definirse la una a la otra, luego de firmar la paz con un choque de puños.