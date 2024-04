La UTA y las empresas llegaron a un acuerdo: no habrá paro de colectivos

La negociación estaba trabada en una diferencia de $250.000 que desde la UTA dan por reconocida y homologada en la última paritaria y las cámaras aseguran que aquello es el pago de una suma no remunerativa por única vez.

Finalmente se lograron acercar posiciones, y la posibilidad de una medida de fuerza quedó desactivada.

Como parte del acuerdo, el sector patronal abonará dos cuotas de $250.000 a cobrar en mayo y en junio.

“Está 50 y 50″, habia dicho al ingresar a la reunión Luciano Fusaro, vicepresidente de Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), una de las cámaras empresarias, sobre las posibilidades de salir con un acuerdo, en declaraciones que recoge el portal Infobae.

La falta de acuerdo con el sindicato que conduce Roberto Fernández ya provocó un paro de servicios de colectivos hace dos semanas.

Las partes se sentaron a la mesa de negociación en la sede de la Secretaría de Trabajo en Callao al 100, con el objetivo de acercar a las posiciones.

Los motivos del conflicto

La negociación se encontraba trabada en una diferencia de 250.000 pesos que desde la UTA dan por reconocida y homologada en la última paritaria y las cámaras aseguran que aquello es el pago de una suma no remunerativa por única vez. En base a estos dos conceptos es que el gremio reclamaba un piso de negociación de $987.000 para marzo y las cámaras se paran en $737.000.

Desde la patronal aseguraban que si validan ese monto y no hay aumento de subsidios o una suba del precio del boleto, es imposible cumplir por lo que se empezarán a ajustar con despidos de personal y reducción en la cantidad de servicios de colectivos.

colectivos.jpg Hay una nueva amenaza de paro de colectivos en el AMBA. Archivo.

"El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de $12.500 millones de pesos, el cual es imposible de absorber con el nivel de ingresos percibidos por vía de tarifas y subsidios", indicaron en un informe sectorial en el cual ven posibles cuatro opciones para la resolución del conflicto: 1-Que el gobierno autorice una suba de tarifas; 2-El gobierno aumente los subsidios; 3-La UTA modere sus pretensiones salariales; 4-Una mezcla entre los escenarios anteriores.

Las negociaciones vienen trabadas porque ninguna de las tres partes da el brazo a torcer. Las empresas no cuentan con los fondos, la patronal no quiere ceder lo que entienden como un derecho adquirido y el Estado dice: "No hay plata".

Desde las cámaras indican que "la diferencia entre los costos calculados por el Estado y el costo enfrentado por los operadores no es un problema reciente, pero se ha profundizado durante los últimos años, alcanzándose una brecha superior al 40%".

¿Cómo se cubre esta diferencia? En primer lugar, disminuyendo la inversión y compra de nuevas unidades, lo que impacta en una mayor antigüedad del sistema y, luego, disminuyendo la frecuencia del servicio, que se traduce en más demoras y espera por parte de los usuarios.

En un documento difundido este martes, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) aseguró que hay 4 millones de pesronas que utilizan el sistema de colectivos en el AMBA, y que el 82,5% de los viajes realizados en esa región se hacen en colectivos. “Cuenta con 18 mil unidades, distribuidas entre 387 líneas, empleando a más de 50 mil trabajadores”, estimaron.

“Los ingresos del sector son regulados por el Estado, quien determina el nivel de tarifas y compensaciones a percibir. Los subsidios no surgen de declaraciones juradas presentadas por las empresas, sino del cálculo de los costos del sector que realiza la propia Secretaría de Transporte. Dicho cálculo incluye los costos de operación, inversión y la ganancia empresarial”, calcularon desde Aaeta.