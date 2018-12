La justicia lo dictaminó sobre los tres funcionarios y aduaneros por los 800 mil dólares que intentó ingresar al país el venezolano

El juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó este miércoles sin prisión preventiva al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray; al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y un grupo de aduaneros en el marco de la causa por la valija de los US$800.000 que intentó ingresar el venezolano Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007.