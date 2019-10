“Los controles de cambio están funcionando, han funcionado. En el primer mes posterior a las PASO se fueron USD$ 15 mil millones, y en el segundo mes USD$ 2500. O sea, bajó a un sexto y básicamente asociado a pagos de deuda”, explicó Lacunza en La Red.

Las declaraciones fueron realizadas en la previa de otra reunión de máximo nivel con el subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), el estadounidense David Lipton, en busca de apoyo a la aprobación del desembolso pendiente por 5.400 millones de dólares.

"De ninguna manera la deuda es impagable. En este momento es de 310.000 millones de dólares, casi el 70% del producto, una magnitud razonable para un país como Argentina. No tenemos un problema de solvencia, pero sí de liquidez”, agregó.

En sintonía y consultado por posibles rumores en cuanto a nuevas restricciones cambiarias, el ministro lo negó rotundamente: "No tenemos un cambio previsto respecto al tope de 10 mil dólares. Nosotros tomamos la medida que tomamos con la prioridad de preservar al ahorrista y al ciudadano de a pie. Los controles de cambios han funcionado".

Asimismo, el titular de la cartera económica afirmó que hoy la Argentina cuenta con "una estabilidad cambiaria razonable" y que "las reservas alcanzan para mantener este tipo de cambio hasta diciembre".

También explicó que "las medidas que se tomaron, las más fuertes, fueron para preservar las reservas", y remarcó que "no casualmente en el periodo post PASO, en el mes siguiente, las reservas bajaron US$ 15.000 millones y en el último mes bajaron US$ 2.500 millones".

Por último, Lacunza se mostró confiado en llegar a un acuerdo con el FMI: "Nuestra obligación es que los números estén claros entre el Fondo y Argentina para que después no haya dilaciones. Pero no se va a definir ese tramo en esta reunión. Sí tenemos la expectativa que sea en este año. Hay razones para pensarlo, Argentina cumplió con todos los compromisos".