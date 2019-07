La atención a las personas en situación de calle, los que perdieron su empleo, el cierre de comercios, el estado de las escuelas y de los hospitales porteños fueron algunos de los temas que abordaron durante el encuentro.

Ambos coincidieron en que “nos duele el país, nos duele nuestra ciudad por el abandono que sentimos que hay de parte del oficialismo. Después de 12 años de macrismo, en la ciudad más rica del país hay chicos que no tienen vacantes, hay escuelas cerradas por falta de calefacción y por invasiones de ratas. Son situaciones inaceptables, que si el gobierno no atendió en 12 años es porque no quiso o no supo hacerlo”, aseguraron.

“El momento actual que atraviesa nuestro país hizo que me decidiera a participar activamente en política. Voy a trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una Ciudad de oportunidades para todas y todos”, expresó Lammens.

“La educación, la salud y el trabajo deben ser prioridades, por eso queremos trabajar para replantear el futuro de los porteños y porteñas”, aseguró el vicepresidente de San Lorenzo.

Marziotta, por su parte, remarcó que la Ciudad de Buenos Aires “es una de las ciudades con presupuesto más alto, pero tiene 600 mil pobres según estadísticas del 2018, seguramente para este año la cifra es más elevada. Hay 7251 personas viviendo en las calles, según las ONG, pero el gobierno dice que son mil, así que decidimos salir de nuestras zonas de confort y trabajar para construir una propuesta alternativa al macrismo”.

Tras concluir el encuentro de trabajo, los precandidatos se mostraron enfáticos en la necesidad de propiciar una ciudad justa e inclusiva, donde las personas sean el eje de las políticas públicas tantas veces postergadas por las decisiones de gobierno.