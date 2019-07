Por eso, y ante la duda, la comunicadora aclaró el motivo por el cual su nombre no figura en la lista. "Voy a ser candidata a vicejefa de gobierno. Y digo candidata y no precandidata porque no paso por las PASO. No tengo esa instancia, entonces cuando tenga que firmar directamente seré candidata", explicó.

Además, durante su programa en AM 750, expresó su felicidad por ser parte del proyecto en las elecciones que se celebrarán este año así como también por competir en la ciudad de Buenos Aires, donde ella vive.

Luego de que se generaran especulaciones por su ausencia en la lista que se oficializó este martes, Marziotta explicó: “Había mucho revuelo de que no estoy en la boleta, en la boleta solo está Matías Lammens, que es el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre su compañero de fórmula, destacó que es un hombre joven con un “enorme compromiso social” y con quien aseguró compartir el entusiasmo por mejorar la vida de los porteños desde un lugar “no tradicional” de la política.

“Yo no leo sobre la ciudad, yo vivo la ciudad: la camino, uso la ciclovía, mando a mis hijos a la escuela pública, uso el subte en hora pico, manejo, ando en colectivo, voy a los hospitales. Sé de qué se trata" subrayó.