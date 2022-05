Larreta: "Alberto me demostró que no puedo confiar en él"

"Alberto me demostró que no puedo confiar en él después de dos decisiones que tomaron que afectaron muchísimo a la Ciudad, como el tema de la coparticipación y el cierre de las escuelas. Esas dos situaciones me las enteré por los medios y en su momento expresé mi bronca públicamente", dijo el jefe de Gobierno porteño por Radio Mitre.

Al ser consultado sobre si será candidato presidencial en las elecciones de 2023, Rodríguez Larreta sostuvo que tiene "una responsabilidad de manejar la Ciudad" y que en su momento "la decisión final será de la gente" mediante una PASO.

"La decisión será en una PASO. Todas las candidaturas las elige la gente", remarcó.

Rodríguez Larreta aseguró que si el expresidente Mauricio Macri también decide presentarse en una PASO, su postura "no depende de que haya otro candidato", por lo que dejó en claro que competiría con el ingeniero.

En cuanto a su sucesor en la Ciudad, el referente de Juntos por el Cambio admitió que Martín Lousteau podría ser un candidato, aunque no dejó afuera a Jorge Macri y Soledad Acuña. "Lo elegirá la gente en una PASO", afirmó.

El jefe de Gobierno comentó que está "trabajando en un plan para que Argentina vuelva a crecer".

"Con esta inflación la gente no puede vivir más. La prioridad es un plan para que Argentina crezca y para eso tenemos que bajar la inflación y mejorar la educación. Hay que exportar más, hay mucho por hacer, se necesita un plan integral. Construir un gobierno más federal", dijo.