Larreta, sobre el anuncio de Alberto Fernández: "Peor que lo estamos no podemos estar"

Desde Rosario, donde se encuentra realizando una recorrida de campaña, también responsabilizó al jefe de Estado por la realidad económica que afronta el país. "Él gobierna hasta el 10 de diciembre", afirmó en referencia a un panorama que incluye una escalada del dólar paralelo que llegó a cotizar $440 durante el mediodía del jueves y al dato de inflación de marzo que registró un 7,7%, entre otras variables.

"Peor que lo que estamos no podemos estar", continuó el mandatario porteño. "Arriba del 100% de inflación, arriba del 40% de pobreza y 50% los más chicos. Un país que no tiene reservas y donde la inseguridad se les está yendo de las manos. El Gobierno es un fracaso", consideró Horacio Rodríguez Larreta.

Luego, continuó: "No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos". "La escalada del dólar es una expresión más del fracaso de este Gobierno que no ha hecho más que poner parche tras parche". Y agregó: "Voy a sacar al país adelante, vamos a bajar la inflación y a mejorar la seguridad".

Qué dijeron otros opositores sobre el anuncio de Alberto Fernández

Horacio Rodríguez Larreta no fue el único dirigente de la oposición que salió a hablar luego de la decisión que Alberto Fernández dio a conocer a través de su cuenta de Twitter este viernes por la mañana. Uno de los primeros que opinó sobre el tema fue Mario Negri, diputado nacional por la UCR. "Un Presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside decidió no buscar la reelección. La noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral. Su gobierno está en un tobogán", afirmó el cordobés.

En tanto, su par en la Cámara baja y presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, indicó que "es la triste realidad y su pésima administración del país lo que bajan al Presidente de la candidatura". "El Presidente se baja de donde nunca estuvo. Quizás se podría subir a donde tampoco nunca estuvo: a la altura de un jefe de Estado que ofrezca, al menos, algún plan para solucionar la terrible inflación que cada día deja más pobres a los argentinos", agregó.

Por su parte, Alfredo Cornejo, senador nacional de la UCR, consideró que "la declinación de Alberto Fernández es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno". "Muy pronto, los argentinos tendremos un nuevo gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando", añadió el mendocino.

En tanto que Graciela Ocaña, diputada nacional del PRO, indicó que no hay "nadie sorprendido por la decisión del Presidente", ya que consideró que "hoy se hizo efectivo lo obvio". "Qué casualidad la crisis del dólar, la reunión con Sergio Massa y que se baje Alberto Fernández... ¿El ordenamiento del FdT a costa del hambre de los argentinos?", se preguntó la dirigente opositora.

El video de Alberto Fernández

A través de un video de siete minutos publicado en su cuenta de Twitter, Alberto Fernández señaló este viernes que no competirá en las elecciones presidenciales. "El 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular", declaró en la grabación. Luego, continuó: "Desde que comencé a militar política en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto".

En el cierre del corte audiovisual, el Presidente señaló: "Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una Patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas".

Embed Mi decisión pic.twitter.com/EEQBJaxDUz — Alberto Fernández (@alferdez) April 21, 2023

En ese sentido, ratificó que apuesta a que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sean la forma de dirimir las candidaturas: "Permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria, por eso creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos representen en las próximas elecciones generales".

Y agregó: "Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo". El anuncio de Alberto Fernández se da 26 días después de que su antecesor, Mauricio Macri, también diera a conocer -de la misma manera- que no iba a postularse en las PASO por Juntos por el Cambio para tratar de regresar a la Casa Rosada.