"Tenemos 7% de desocupación pero un millón de planes sociales. Con esa desocupación deberíamos tener menos planes sociales”, dijo Cristina Kirchner el lunes en un acto de la CTA en conmemoración del Día de la Bandera. Y, en un tono casi opositor, advirtió: “El Estado debe controlar las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, el peronismo es trabajo, no se puede depender de un dirigente barrial que de el alta y la baja”.

Tras las críticas de la vicepresidenta, los dirigentes de esas organizaciones salieron a responderle. “Nos declaró la guerra”, dijo Luis D’Elía, de la Federación Tierra y Vivienda. “Se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes”, añadió Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. “Me parece que se pasó de rosca Cristina en algún sentido”, aseguró Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Y agregó: “Hay que bajar un poco las diferenciaciones internas y fortalecer los puntos de unidad”.

Tras los reclamos desde las distintas organizaciones sociales, llegó la palabra del presidente. A pesar de que a primera hora del martes en la CasaRosada aseguraban que no le respondería a su vicepresidenta, Alberto Fernández no pudo contenerse y habló.

“Les quiero agradecer a las organizaciones sociales que nos ayudaron a contener a los sectores más vulnerables y llevando solidaridad donde la solidaridad no existía. Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice", dijo al lanzar el 3er Foro Mundial de Derechos Humanos, en el Museo del Bicentenario.

Escoltado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el ministro de Justicia Martín Soria, el presidente aseguró que “el país va en el camino correcto”. Y añadió: “Yo les pido que no cedamos, que sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas muchas veces injustas”. Sus palabras tenían una única destinataria. Pero esta vez no encontraron respuesta. Por ahora.