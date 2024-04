Ley de Bases: el paquete fiscal del Gobierno logró dictamen

Durante el plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, el oficialismo cosechó 27 firmas con la ayuda del PR=, la UCR y Hacemos Coalición Federal. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría.

El paquete fiscal se abordará en conjunto en el recinto de la Cámara baja a partir del lunes a las 11 horas, y se espera que se esté votando el martes por la noche o el miércoles por la madrugada.

Uno de los temas más destacados de la iniciativa es la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, rebautizado impuesto a los Ingresos Personales.

Luego de varias instancias de negociación entre el Gobierno, las provincias y los bloques de la oposición dialoguista, se definió que el mínimo no imponible estará ubicado en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y en 2.200.000 pesos para casados con hijos. De esta manera, volverán a estar alcanzados por este tributo casi un millón de personas.

La actualización del mínimo no imponible y del piso de cada una de las escalas se realizará de forma semestral a partir del 2025 aunque este año habrá un ajuste trimestral en septiembre, en base a la variación del IPC.

Al comienzo del debate de comisión, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó que ningún diputado de La Libertad Avanza se hiciera cargo de defender la iniciativa, para ver si era “bueno para el futuro del país”, y delegaran la tarea en los bloques de la oposición dialoguista que se disponía a firmar el dictamen de mayoría.

“No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión”, chicaneó el diputado cercano a Juan Grabois.

Ley Bases: los puntos claves del dictamen del oficialismo y qué artículos quedaron afuera

El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.

Por insistencia de la UCR se quitó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus empresas subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.

El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.

También se decidió quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego pára poder combatir estas prácticas abusivas de mercado.

A su vez, se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.