Ley Bases: sacaron al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar

La noticia se conoció este jueves, mientras en el anexo C de la Cámara de Diputados se desarrollaba el plenario de comisiones al cabo del cual los bloques se disponían a firmar los dictámenes. Algunos sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal no estaban de acuerdo con autorizar la privatización parcial del Banco Nación. Al no tener los votos garantizados, y para evitar una derrota en el recinto, el Ejecutivo resolvió remover a ese organismo de la lista.

Además del Banco Nación, quedaron afuera también Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil y Pellegrini SA. Así, el artículo 9 del último borrador declara empresas sujetas a privatización parcial únicamente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT). En ese punto estaban englobadas también Banco Nación y las empresas subsidiarias, que finalmente permanecerán en manos del Estado nacional.

La Ley Bases también establece la privatización total de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Embed

En medio de este tironeo, que hace oscilar a los dialoguistas entre el apoyo y las críticas, el radicalismo también busca hacer valer su peso y plantó su amenaza en el medio de las conversaciones. Por ejemplo, desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo advirtieron que si no se avanzaba con su proyecto de reforma laboral, no solo no iban a aportar sus votos, sino que se iban a oponer a la Ley Bases al momento de la votación.

Por último, y en búsqueda de los votos de Innovación Federal conformado por diputados de provincias yerbateras como Misiones, acordaron incluir en el dictamen nuevamente todo el capítulo de impuestos al tabaco tal cual estaba en la Ley de Bases original.

Defensa de la Competencia, también afuera

En otro orden, el Poder Ejecutivo también dispuso quitar el articulado el capítulo sobre Defensa de la Competencia que buscaba reemplazar la Autoridad Nacional de la Competencia por dos estructuras nuevas a crear como la Agencia de Mercados y Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia.

En medio de la polémica por supuestos acciones de cartelización de empresas prepagas, el Gobierno prefirió no innovar ni quitarle poder de fuego al área de Defensa de la Competencia.