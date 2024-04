Ley Ómnibus: Posse y Francos recibieron al bloque de Pichetto en la Casa Rosada

Del encuentro también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados nacionales Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Ignacio García Aresca y Margarita Stolbizer.

Además, estuvieron presentes en el encuentro, llevado a cabo en el Salón de los Escudos, el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Los 23 votos de Hacemos Coalición Federal

El bloque de Hacemos Coalición Federal cuenta con 23 votos que pueden convertirse en la clave para aprobar o rechazar la norma que el Gobierno considera fundamental para la desregulación de la economía.

Pichetto aseguró que está dispuesto a trabajar para que la nueva norma salga: “Me parece necesario y conveniente que el Gobierno tenga la ley y que los gobernadores tengan previsibilidad fiscal, algo que está incluido en la propuesta”, dijo.

El oficialismo quiere que el proyecto ingrese al Congreso en lo inmediato y tenga media sanción a fines de abril.

"Muy buenos términos"

El encuentro finalizó cerca de las 17:00, poco menos de una hora y media después de iniciado, y según explicó Pichetto a la prensa, se trató de “una conversación en muy buenos términos”.

Por su parte, Stolbizer aclaró que “el Gobierno sigue sin moverse en algunos asuntos”.

Ganancias

Las principales diferencias de los sectores dialoguistas con el Gobierno están relacionados con los temas impositivos y la restitución del Impuesto a las Ganancias. .

En el Gobierno impulsan que la cuarta categoría de contribuyentes vuelvan a pagar Ganancias, pero todavía no se definió en qué suma se establecerá el piso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que un mínimo no imponible cercano a $ 1.200.000 no se analiza y Francos, en declaraciones esta mañana en radio Rivadavia, aseguró que la cifra rondará entre 1,5 y 2 millones de pesos.