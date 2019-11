Lipovetzky: "Tengo muchos puntos en común con el peronismo"

Al referirse a su situación política, el diputado que votó a favor de la reforma previsional en 2017 añadió: "Estoy terminando mi mandato lamentablemente. Tengo un sabor agridulce porque creo que no fue una experiencia muy buena la de estos cuatro años, pero contento porque ayer logramos aprobar dos leyes importantes”, subrayó en declaraciones a radio La 990.

En el mismo sentido, explicó que “la ley de góndolas tiene que ver con la posibilidad de que las PyMEs nacionales puedan ofrecer sus productos en las grandes cadenas de comercialización, algo que hoy ocurre u ocurre de manera muy poco competitiva”.

Sobre su futuro político, aseguró que está “enfocado en asumir el 10 de diciembre en la Provincia de Buenos Aires” y que no tiene ninguna propuesta que analizar por parte del futuro gobierno.

“No tengo ninguna propuesta. No analizo porque no hay nada para analizar. No me quiero adelantar a nada porque voy a generar una expectativa innecesaria cuando no ocurrió nada. Como decía el general: La única verdad es la realidad “, aseguró.