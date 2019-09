Los alimentos aumentaron mucho más que la inflación

En ese lapso, los productos de consumo masivo que más aumentaron fueron el yogur (350%); el aceite (280%); la harina (268%); y la manteca (257%).

En total, se compararon los 15 productos de mayor demanda. Como resultado, se rememoró que el valor total de aquellos alimentos era de 823,83 pesos en 2016, un número que se elevó a 2473,61 éste año, es decir, un 200% de incremento.

En el caso del yogur, el precio, que en julio de 2016 era de 11,68 pesos, pasó a 52,53; en tanto que, en ese mismo lapso, el aceite subió de 29,70 a 112,80 pesos el envase de 1,5 litros; la harina de $9,48 a $34,85; y la manteca de $27,37 a $97,86.

Cabe destacar que DEUCO aclaró que la comparación se realizó a partir de datos del Indice de Precios al Consumidor, publicados por el INDEC en julio de 2016 y del mismo mes de 2019, respectivamente.

De esta manera, los otros 11 productos objeto de la comparación fueron los fideos (207%); azúcar (206 %); queso pategrás (206%); hamburguesas (204%); queso tipo sardo (198%); queso cremoso (187%); leche sachet (181%); pan francés (168%); sal fina (165%); café (164%); y pollo (145%).

"Todo esto se tradujo en una merma del consumo, por parte de los sectores populares y de aquellos que tienen ingresos más bajos como los jubilados, pensionados, trabajadores en negro y que están en la escala salarial más baja", aseveró el presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, quien advirtió que, producto de la reciente devaluación acontecida el día posterior a las PASO -el 12 de agosto-, el precio de muchos de estos productos es, inclusive, mayor al registrado hasta el momento.

"A partir del 12 de agosto se conoció el verdadero valor de los alimentos ya que se trasladó la devaluación de más del 30% y que tuvo su correlación inmediata a los precios", indicó Bussetti en diálogo con Diario Popular. Agregó: "La semana del 12 de agosto recibimos 15 listas de precios nuevos de las primeras marcas de los productos que consumimos todos los días, con correcciones que iban, en el menor de los casos, del 8 hasta el 28 por ciento de aumento, y que se hicieron de forma inmediata".

De esta manera, el titular de DEUCO aclaró que "cuando nosotros tengamos, la semana que viene, los datos del INDEC sobre el costo de los alimentos, y rearmemos el cuadro y tomemos los precios del mes de agosto, esta diferencia (del 200 por ciento) se va a acrecentar en términos significativos".

Sobre la decisión de eliminar el Impuesto al Valor Agregado a 14 productos de la canasta básica, Bussetti dio cuenta que la misma "no se está respetando". "Todos (los supermercados) están respetando el acuerdo en los precios, pero no cumplen con la eliminación del IVA", lamentó Bussetti, quien añadió: "Esto es importante porque implicaría una disminución en los precios y no se está produciendo".

"Hoy la estabilidad momentánea de la moneda estadounidense implica que hubo un parate en la remarcación de los precios, pero entre el 12 de agosto y la supuesta estabilidad ya hubo una corrección de los precios de los alimentos que, en parte, por estos 14 productos, está subsumida en la eliminación del IVA", añadió Bussetti.

Aclaró que el resto de los productos que no tienen eliminación del IVA, ese incremento lo va a reflejar la encuesta del INDEC del mes de agosto, y "ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es el índice de inflación interanual en sí y de los alimentos".

